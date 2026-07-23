Θάνος Δούρος: Η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την προμελέτη του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας

Τις θέσεις της δημοτικής παράταξης σπιράλ για την προμελέτη ανάπλασης του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας παρουσίασε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο δημοτικός σύμβουλος Θάνος Δούρος.

Στην τοποθέτησή του άσκησε κριτική στη φιλοσοφία της προτεινόμενης μελέτης, υποστηρίζοντας ότι δεν αξιοποιεί πλήρως τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής και διατύπωσε τις προτάσεις της παράταξης για τον σχεδιασμό του έργου.

Ακολουθεί ολόκληρη η εισήγησή του:

«Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,

Η σημερινή απόφαση πιθανότατα θα καθορίσει την ταυτότητα και την οικονομία της Πάτρας για τις επόμενες δεκαετίες, εκεί θέλω να εστιάσω εγώ στην τοποθέτησή μου. Το παραλιακό μέτωπο είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό μας πλεονέκτημα. Και το ερώτημα είναι ένα: Η προμελέτη που συζητάμε ξεκλειδώνει αυτό το πλεονέκτημα ή το εγκλωβίζει στη μετριότητα;

Η απάντηση των ειδικών, αλλά και η δική μας ως σπιράλ, είναι ξεκάθαρη: Η μελέτη πάσχει επί της αρχής. Είναι μια πρόταση μονοδιάστατη και εσωστρεφής.

Και το ξεκαθαρίζω: Η ευθύνη δεν βαρύνει την αρχιτεκτονική ομάδα. Οι μελετητές έκαναν εξαιρετική δουλειά βάσει των κατευθύνσεων που έλαβαν, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Το πρόβλημα είναι η πολιτική εντολή της Δημοτικής Αρχής. Όταν η κατεύθυνση περιορίζεται στο "θέλω απλώς έναν χώρο για περίπατο", η πόλη καταδικάζεται σε μια λύση χαμηλών προσδοκιών.

Πού είναι η τουριστική προοπτική;

Γιατί να έρθει ένας επισκέπτης στην Πάτρα με βάση αυτή τη μελέτη; Χώρους περιπάτου η πόλη διαθέτει, όπως το Έλος της Αγυιάς ή το Νότιο Πάρκο, τα οποία μάλιστα είναι ανεπαρκώς συντηρημένα, βανδαλισμένα και σε κακή κατάσταση.

Αυτό που λείπει από το κεντρικό μέτωπο είναι ένα τοπόσημο. Ένα αρχιτεκτονικό σύμβολο που θα βάλει την Πάτρα στον χάρτη της Μεσογείου. Επιπλέον, απουσιάζουν οι οργανωμένοι πυρήνες εστίασης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Περιοριζόμαστε σε μια διαμόρφωση που θυμίζει απλά μια μεγάλη πλατεία.

Πού είναι το αναπτυξιακό αποτύπωμα;

Στην οικονομία δεν υπάρχει "δωρεάν γεύμα". Ένα έργο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ απαιτεί κοινωνικοοικονομικό σχεδιασμό:

Πώς θα φέρει έσοδα και θέσεις εργασίας;

Πώς συνδέεται λειτουργικά με την αγορά και το πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο;

Πώς —και με τι πόρους— θα συντηρηθεί όλος αυτός ο νέος χώρος πρασίνου; Πώς θα φυλάσσεται;

Δυστυχώς, ο Δήμος επιλέγει ξανά τον ρόλο του δογματικού αρνητή. Όχι μόνο παραιτείται από την αναπτυξιακή πρωτοβουλία, αλλά αντιτίθεται σε κάθε άλλο αναπτυξιακό πλάνο. Και αυτό, δυστυχώς, το πληρώνει η πόλη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ως σπιράλ, δεν είμαστε αντίθετοι στο πράσινο. Είμαστε αντίθετοι στην έλλειψη οράματος. Η Πάτρα δεν μπορεί να σχεδιάζει "μικρά" για να είναι "ήσυχη". Χρειάζεται ένα παραλιακό μέτωπο που θα συνδυάζει την ποιότητα ζωής με την εξωστρέφεια, τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σας καλώ να μην συμβιβαστούμε. Η Πάτρα δικαιούται ένα πραγματικά εμβληματικό έργο που θα φέρει το μέλλον στην πόλη μας!

Σας ευχαριστώ.»