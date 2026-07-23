Το νέο «Τουρισμός για Όλους» ανοίγει τον Αύγουστο

Με σημαντικές αλλαγές που διευρύνουν τον αριθμό των δικαιούχων και προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία στη χρήση της επιδότησης επιστρέφει το πρόγραμμα « Τουρισμός για όλους».

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο του 2026, δίνοντας σε χιλιάδες νοικοκυριά τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο νέος κύκλος δεν περιορίζεται σε μια απλή επανάληψη του προηγούμενου σχεδιασμού. Αντίθετα, εισάγει αλλαγές τόσο στη διάρκεια ισχύος της ψηφιακής κάρτας όσο και στα εισοδηματικά όρια, στα ποσά επιδότησης και στα κίνητρα για ταξίδια εκτός της υψηλής θερινής περιόδου.

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δικαιούχους, να ενισχυθούν οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να κατευθυνθεί μέρος της τουριστικής ζήτησης προς λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και μήνες χαμηλότερης κίνησης.

Άυλη κάρτα με διάρκεια έως 18 μήνες

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τη χρονική διάρκεια της επιδότησης. Στα προηγούμενα προγράμματα, οι δικαιούχοι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το ποσό μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αρκετοί να δυσκολεύονται να οργανώσουν εγκαίρως το ταξίδι τους ή να χάνουν μέρος της ενίσχυσης.

Στον νέο κύκλο, η άυλη ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να παραμένει ενεργή έως και 18 μήνες, ανάλογα με τον χρόνο ένταξης του δικαιούχου. Η μεγαλύτερη αυτή διάρκεια προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με αυξημένες υποχρεώσεις, παιδιά ή περιορισμένη ευχέρεια μετακινήσεων.

Παράλληλα, η οικονομική ενίσχυση δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά σε μία μόνο κράτηση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να διαθέσουν το ποσό σε περισσότερες διαμονές, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στην κάρτα και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο ισχύος.

Έτσι, ένα νοικοκυριό θα μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει ένα μέρος της επιδότησης για μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση και το υπόλοιπο για ένα ταξίδι τον χειμώνα ή την άνοιξη.

Υψηλότερα εισοδηματικά όρια

Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει αισθητή διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός προγράμματος για μικρές υπερβάσεις των προηγούμενων ορίων.

Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19.000 στις 21.000 ευρώ. Για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς τέκνα, το όριο ανεβαίνει από τις 31.000 στις 33.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις πολύτεκνες οικογένειες, για τις οποίες το ανώτατο εισοδηματικό όριο μπορεί να φτάνει έως τις 58.000 ευρώ. Η διαφοροποίηση αυτή αναγνωρίζει το αυξημένο κόστος διακοπών για οικογένειες με πολλά παιδιά και διευρύνει σημαντικά τη βάση των δυνητικών δικαιούχων.

Τα εισοδηματικά δεδομένα θα αντλούνται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών από τους περισσότερους αιτούντες. Η διασταύρωση θα γίνεται μέσω των φορολογικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προτεραιότητα σε ΑμεΑ και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία

Ο νέος κύκλος διατηρεί και ενισχύει τις κοινωνικές προβλέψεις του προγράμματος. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οικογένειες που έχουν παιδιά με αναπηρία, θα εντάσσονται με αυξημένη προτεραιότητα.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προβλέπεται συμμετοχή χωρίς εισοδηματικό περιορισμό, ώστε η πρόσβαση στην επιδότηση να μην εξαρτάται από το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση. Το ποσό θα αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά, ενισχύοντας την τελική αξία της ψηφιακής κάρτας.

Η πρόβλεψη αυτή στοχεύει να καλύψει μέρος του αυξημένου κόστους διαμονής που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες οικογένειες, καθώς οι διαθέσιμες επιλογές καταλυμάτων είναι συχνά περιορισμένες και ακριβότερες.

Ποσά από 200 έως 600 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση θα ξεκινά από τα 200 ευρώ και, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, μπορεί να φτάνει έως και τα 600 ευρώ.

Το τελικό ποσό δεν θα καθορίζεται μόνο από τα κοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά του αιτούντος. Κρίσιμο ρόλο θα παίζει και η χρονική περίοδος κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα.

Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να ταξιδέψουν κατά τους μήνες χαμηλής τουριστικής κίνησης θα λαμβάνουν μεγαλύτερη επιδότηση. Η αυξημένη ενίσχυση θα αφορά κυρίως διαμονές από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστεί η έντονη εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού και να στηριχθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ορεινές περιοχές, ηπειρωτικούς προορισμούς και μικρότερες πόλεις.

Κίνητρο για χειμερινές και ανοιξιάτικες αποδράσεις

Το πρόγραμμα επιχειρεί να αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η εγχώρια τουριστική ζήτηση μέσα στο έτος.

Η αυξημένη επιδότηση εκτός θερινής περιόδου μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για ταξίδια σε προορισμούς που δεν βασίζονται στον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά σε ορεινές δραστηριότητες, γαστρονομία, πολιτισμό, θρησκευτικό τουρισμό ή αποδράσεις στη φύση.

Παραδοσιακοί ξενώνες, μικρά ξενοδοχεία και καταλύματα σε λιγότερο δημοφιλείς περιοχές μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά, ιδιαίτερα κατά τους μήνες κατά τους οποίους η πληρότητα παραμένει χαμηλή.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε χαμηλότερες τιμές διαμονής σε σχέση με την περίοδο αιχμής, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την πραγματική αξία της επιδότησης και να επιτρέψει περισσότερες διανυκτερεύσεις.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή της κεντρικής πύλης του gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και θα συμπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση. Στη συνέχεια θα πραγματοποιούνται αυτόματες διασταυρώσεις για το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και τα κοινωνικά κριτήρια.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές υπηρεσίες, θα υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα ΚΕΠ θα μπορούν να βοηθήσουν στην καταχώριση της αίτησης και στην ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων.

Οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς η ενημέρωση για την πορεία της αίτησης και την έκδοση της κάρτας θα γίνεται ψηφιακά.

Η ηλεκτρονική κλήρωση

Η ένταξη στο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά υποβολής των αιτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει σημασία αν κάποιος υποβάλει αίτηση την πρώτη ημέρα ή λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία θα προκύψουν οι τελικοί δικαιούχοι, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσων πιθανοτήτων συμμετοχής και στην αποφυγή υπερφόρτωσης της πλατφόρμας κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας της.

Οι ειδικές κατηγορίες, όπως τα άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρία, θα εξακολουθούν να λαμβάνουν την προβλεπόμενη προτεραιότητα.

Πώς θα χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, η επιδότηση θα πιστώνεται σε άυλη ψηφιακή κάρτα, η οποία θα μπορεί να αποθηκευτεί στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου.

Η κάρτα θα λειτουργεί με τρόπο αντίστοιχο μιας τραπεζικής κάρτας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές κατοικίες, οργανωμένες κατασκηνώσεις και άλλες επιλέξιμες επιχειρήσεις διαμονής στην Ελλάδα.

Δεν θα επιτρέπεται ανάληψη μετρητών ούτε χρήση της ενίσχυσης για αγορές, εστίαση, καύσιμα, μεταφορικά εισιτήρια ή άλλες κατηγορίες δαπανών. Το ποσό θα προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη εξόδων διαμονής.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιείται απευθείας στο κατάλυμα, χωρίς να απαιτείται προκαταβολή ολόκληρου του ποσού από τον δικαιούχο. Αν η αξία της κράτησης υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο, η διαφορά θα καλύπτεται με άλλο τρόπο πληρωμής.

Με τη μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος, τα υψηλότερα εισοδηματικά όρια και την ενίσχυση για ταξίδια εκτός περιόδου αιχμής, το νέο «Τουρισμός για Όλους» επιχειρεί να προσφέρει ουσιαστικότερη στήριξη στα νοικοκυριά και ταυτόχρονα να ενισχύσει την τουριστική δραστηριότητα σε περισσότερες περιοχές και για μεγαλύτερο μέρος του έτους.