Φοιτητική στέγη στην Πάτρα: Ποια είναι η μέση τιμή αναζήτησης – Αγώνας δρόμου μετά τις βάσεις

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια, χιλιάδες νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους ξεκινούν την αναζήτηση κατοικίας, σε μια αγορά όπου τα ενοίκια εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Η Πάτρα, μία από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της χώρας χάρη στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συγκεντρώνει ήδη αυξημένο ενδιαφέρον, με τη μέση τιμή αναζήτησης για φοιτητική κατοικία να διαμορφώνεται στα 398 ευρώ τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του δικτύου αγγελιών Spitogatos.

Αν και η αχαϊκή πρωτεύουσα εξακολουθεί να αποτελεί οικονομικότερη επιλογή σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το κόστος στέγασης παραμένει σημαντικό για τα νοικοκυριά που καλούνται να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών.

Η Πάτρα φθηνότερη από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα, η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας φτάνει τα 543 ευρώ, ενώ στα δυτικά προάστια διαμορφώνεται στα 492 ευρώ. Στον Πειραιά ανέρχεται στα 520 ευρώ, ενώ στα προάστια της πόλης διαμορφώνεται στα 512 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη, οι υποψήφιοι φοιτητές αναζητούν κατοικίες με μέσο ζητούμενο ενοίκιο 496 ευρώ, ενώ στις περιφερειακές περιοχές του δήμου η αντίστοιχη τιμή υποχωρεί στα 446 ευρώ.

Σε σύγκριση με τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, η Πάτρα εμφανίζεται πιο προσιτή, με τη μέση τιμή αναζήτησης να βρίσκεται σχεδόν 150 ευρώ χαμηλότερα από την Αθήνα και περίπου 100 ευρώ χαμηλότερα από τη Θεσσαλονίκη.

Ανοδική πορεία στα ενοίκια

Παρά το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης, οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να αυξάνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos, οι μέσες ζητούμενες τιμές στις αγγελίες είναι αυξημένες κατά 5,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η αυξημένη ζήτηση που καταγράφεται κάθε χρόνο μετά την ανακοίνωση των βάσεων περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές, ιδιαίτερα για μικρά διαμερίσματα και γκαρσονιέρες που βρίσκονται κοντά στις σχολές ή σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η εικόνα στις υπόλοιπες φοιτητουπόλεις

Ανάλογες τιμές καταγράφονται και σε άλλες μεγάλες πανεπιστημιακές πόλεις της χώρας. Στο Ηράκλειο η μέση τιμή αναζήτησης ανέρχεται στα 449 ευρώ, στα Χανιά στα 465 ευρώ, ενώ στα Ιωάννινα διαμορφώνεται στα 402 ευρώ.

Παρότι η Πάτρα εξακολουθεί να προσφέρει χαμηλότερο κόστος στέγασης σε σχέση με πολλές άλλες φοιτητουπόλεις, η εύρεση οικονομικής κατοικίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς η ζήτηση κορυφώνεται τις ημέρες μετά την ανακοίνωση των βάσεων.