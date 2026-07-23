Το ΠΑΣΟΚ θέτει θέμα παραίτησης Γεωργιάδη μετά τις καταγγελίες Σαλμά

Νέος πόλεμος ξεκίνησε μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του υπουργού Υγείας Άδωνις Γεωργιάδη.

Αφορμή στάθηκαν, όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Μάριος Σαλμάς.

Ο ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής Μάριος Σαλμάς, προχώρησε σε καταγγελίες περί διαπλοκής και επιχείρησης επηρεασμού μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, ζητώντας μάλιστα η τελευταία να ανοίξει εκ νέου.

Ο ίδιος, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και σχετικά μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλούσε με τον κ.Μανιαδάκη (σ.σ. τότε προστατευόμενο μάρτυρα) και του υποδείκνυε να αποκρύψει στοιχεία από την κ.Τουλουπάκη, με αντάλλαγμα την στήριξή του.

Κατηγόρησε δε τον υπουργό Υγείας ότι ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν ΜΜΕ για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα, κατονομάζοντας μάλιστα τον κ.Φρουζή, ως τον άνθρωπο από τον οποίο ζητούσε να δίνει χρήματα σε κάποια ΜΜΕ.

«Όσα κατέθεσε από το βήμα της Βουλής ο κ.Σαλμάς συνιστούν αναβάθμιση της υπόθεσης», είπε σε μία πρώτη παρέμβασή του για το θέμα στην Ολομέλεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, κάνοντας λόγο για συγκεκριμένους πια ισχυρισμούς που εμπλέκουν φαρμακευτικές εταιρείες, ΜΜΕ και πολιτικά πρόσωπα. «Αυτοί οι ισχυρισμοί πρέπει τουλάχιστον να ερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη», είπε, υποστηρίζοντας ότι το ερώτημα πλέον είναι αν στέκεται ή όχι ο κ.Γεωργιάδης στη θέση του υπουργού Υγείας. «Για όλα όσα κατέθεσε από το βήμα της Βουλής ο κ.Σαλμάς, ο κ.Γεωργιάδης πρέπει να δώσει λογαριασμό και στη Βουλή και στη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε, με το ΠΑΣΟΚ να θέτει ήδη θέμα παραίτησης του υπουργού αν δεν τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές επί όσων καταγγελιών του αποδόθηκαν.

Λίγες ώρες μετά απάντησε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να ανοίξει διάλογο με τον κ.Σαλμά, παρά μόνο στις αίθουσες των δικαστηρίων, και κατηγορώντας τον ότι στην έναρξη της σκευωρίας της Novartis, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, «απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν».

Σχολιάζοντας την ανάρτηση, το ΠΑΣΟΚ μίλησε για «προσωπικές επιθέσεις και επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς», χωρίς όμως ουσιαστικές απαντήσεις. Κατηγορώντας τον υπουργό Υγείας ότι «πέταξε την μπάλα στην κερκίδα» και πως «έκανε πως δεν κατάλαβε την καταγγελία», στο ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι εδώ το θέμα δεν είναι η σκευωρία της Novartis, αλλά η δική του προσωπική εμπλοκή στα καταγγελλόμενα. Επιμένουν δε, να ζητούν καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις άμεσα, υποστηρίζοντας ότι «μέχρι να το πράξει, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του υπουργού Υγείας». Όσο δε, για τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη περί …πρωταγωνιστικού ρόλου του κ.Σαλμά στη σκευωρία Novartis, τον καλούν να εξηγήσει πώς ο ίδιος, ως Αντιπρόεδρος της ΝΔ που παραμένει, συναίνεσε ώστε να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις εθνικές εκλογές το 2023 και τελικά στην ΚΟ του κόμματος ως το 2024…