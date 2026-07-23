Μέση Ανατολή: Αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες

Ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα

Σε νέο γύρο αεροπορικών πληγμάτων κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν προχώρησαν οι ΗΠΑ συνεχίζοντας για 12η διαδοχική νύχτα τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή. Κλιμάκωση και στην Ερυθρά Θάλασα με επιθέσεις των Χούθι. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) οι επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν ξεκίνησαν στις 17:30 (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ) και αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατιωτικής εκστρατείας της Ουάσινγκτον, η οποία αποσκοπεί στην μείωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τα εμπορικά πλοία που κινούνται στην περιοχή. «Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η αποστολή θα συνεχίσει να υποβαθμίζει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά η CENTCOM. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες

Την ίδια ώρα, το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο SNN μετέδωσε ότι αμερικανική αεροπορική επιδρομή στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ (Shalamcheh), στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 11. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επίθεση σημειώθηκε κοντά στον συνοριακό σταθμό, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: CENTCOM has released footage of the airstrikes conducted tonight in southern Iran. According to the released footage, the following targets were destroyed: fishing boats and a bulldozer. The bulldozer's driver was also killed after the vehicle was struck by an AGM-114R2… <a href="https://t.co/DvX2Eo1cTX">pic.twitter.com/DvX2Eo1cTX</a></p>— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) <a href="https://x.com/BabakTaghvaee1/status/2080124633727017228?ref_src=twsrc%5Etfw">July 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Χουζεστάν επιβεβαίωσε την ύπαρξη τραυματιών, χωρίς να δώσει περισσότερες περισσότερες λεπτομέρειες. Πλήγματα σε Χουζεστάν, Χορμοζγκάν και Μπουσέρ

Πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι το κύριο βάρος των αμερικανικών επιθέσεων επικεντρώθηκε στις νότιες επαρχίες Χουζεστάν, Χορμοζγκάν και Μπουσέρ. Στη Χουζεστάν, αναφέρθηκε ότι επλήγησαν διάφορα σημεία, μεταξύ αυτών και η πόλη Ραμσίρ, όπου στόχος φέρεται να ήταν βιομηχανική εγκατάσταση. Παράλληλα, εκρήξεις καταγράφηκαν κοντά στην Αχβάζ, καθώς και στην πόλη-λιμάνι Μαχσάχρ. Στη Χορμοζγκάν, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη Σιρίκ, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Στην επαρχία Μπουσέρ, τοπικές αρχές ανέφεραν ότι χτυπήθηκε εγκατάσταση ηλεκτροδότησης κοντά στον πυρηνικό σταθμό, γεγονός που προκάλεσε προσωρινές διακοπές ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή. Αναφορές για πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις

Παράλληλα με τις αμερικανικές αεροπορικές επιχειρήσεις, η ιρανική πλευρά κάνει λόγο για αντίποινα. Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, στόχος επιθέσεων φέρονται να έγιναν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες της περιοχής, μεταξύ αυτών και στο Κουβέιτ, όπου αναφέρεται ότι επλήγησαν στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των διεθνών ενεργειακών μεταφορών, καθώς πέρα από τα Στενά του Ορμούζ, αυξημένοι κίνδυνοι καταγράφονται και στο Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, έναν ακόμη νευραλγικό θαλάσσιο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιθέσεις των Χούθι σε σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια

Το κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης υποστήριξε χθες Τετάρτη ότι έπληξε με μη επανδρωμένα συστήματα και πυραύλους «δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια» στην Ερυθρά θάλασσα, μερικά 24ωρα αφού ανακοίνωσε την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο. Το σιιτικό κίνημα Ανσαραλά –πιο γνωστό στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, που πρόσκειται στο Ιράν, ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης», ο στρατιωτικός του βραχίονας, «διεξήγαγαν επιτυχή στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό», προσθέτοντας πως επρόκειτο για τα σκάφη Encelia και Layla. Πρόσθεσε ότι ανάγκασε άλλα δέκα να κάνουν αναστροφή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BIG: First Saudi oil tanker reportedly hit by Houthi missile near Yemen, engulfed in flames. <a href="https://t.co/R3nG7FSdW1">pic.twitter.com/R3nG7FSdW1</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://x.com/clashreport/status/2080041184538300727?ref_src=twsrc%5Etfw">July 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>