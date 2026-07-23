Φωτιά στο Μάτι: Οκτώ χρόνια από την τραγωδία

Οκτώ χρόνια από την εθνική τραγωδία, οκτώ χρόνια από τον εφιάλτη που βύθισε στο πένθος 104 οικογένειες και σημάδεψε για πάντα 57 ανθρώπους.

Οκτώ χρόνια από τη φονική φωτιά στο Μάτι Αττικής με τραγικό απολογισμό 104 νεκρούς και 57 εγκαυματίες.

Ήταν το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018, όταν οι φλόγες, κινούμενες με τρομακτική ταχύτητα, μετέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά το Νέο Βουτζά, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι σε τόπο ανείπωτης καταστροφής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας βρήκαν τραγικό θάνατο από τις θεόρατες πύρινες γλώσσες. Οικογένειες ξεκληρίστηκαν, παιδιά δεν πρόλαβαν να σωθούν, ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, κουβαλώντας μέχρι σήμερα τα σημάδια εκείνης της ημέρας, στο σώμα και στην ψυχή.

Οι εικόνες από τους κατάμαυρους δρόμους, τα καμένα σπίτια, τα αυτοκίνητα που έγιναν παγίδες θανάτου, τις απανθρακωμένες σορούς καταγής και τις αγκαλιές ανθρώπων που αναζητούσαν μια διέξοδο προς τη θάλασσα, παραμένουν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη. Είναι εικόνες που δεν ξεθωριάζουν, όσο χρόνια κι αν περνούν.

Για τους συγγενείς η σημερινή όγδοη επέτειος από την τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018, ξαναθεριεύει τον πόνο, φέρνει και πάλι σε πρώτο πλάνο την απώλεια τα αναπάντητα «γιατί». Κατά τα λοιπά, ο χρόνος απλώς τους έμαθε να συμπορεύονται με την οδυνηρή απουσία.

Εκδηλώσεις μνήμης

Οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 104 νεκρούς κορυφώνονται σήμερα με την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι. Στις 19:00 στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το Προσκλητήριο νεκρών.

Οι συγκεντρωθέντες θα διανύσουν το δρόμο που ακολούθησε η φωτιά προς το Μάτι. Στις 20:30 θα εκκινήσει η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και στις 21:15, θα μεταβούν περπατώντας ,από την Ποσειδώνος ως την Αργυρά Ακτή, τόπο μαρτυρίου για δεκάδες εγκλωβισμένους.

Η αμετάκλητη καταδίκη, η φυλακή για 4 και η νέα δίκη το Σεπτέμβρη

Τον Ιούνιο του 2025, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών καταδίκασε 10 από τους 21 κατηγορούμενους για τη φονικότερη αστική φωτιά που γνώρισε ποτέ η χώρα και έστειλε 4 από αυτούς στη φυλακή. Ειδικότερα, οι 9 από τους 10, πυροσβέστες, καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης έως και 340 χρόνια με εκτιτέα τα 5. Για τους 4 πρώην υψηλόβαθμους πυροσβέστες οι ποινές μετατράπηκαν σε χρηματικές προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Πρόκειται για τον τότε αρχηγό της Πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο, τον τότε Διοικητή ΕΣΚΕ, Γιάννη Φωστιέρη και τον τότε γενικό γραμματεία πολιτικής προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Και οι 4 παραμένουν στη φυλακή, εκτίοντας τις ποινές που τους επιβλήθηκαν, ενώ πρόσφατα ο Άρειος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που υπέβαλαν οι 3, σε μια προσπάθεια να διεκδικήσουν καλύτερη ποινική μεταχείριση.

Το μόνο σκέλος της αίτησής τους που έκανε δεκτό το Ανώτατο Δικαστήριο ήταν η μη χορήγηση του ελαφρυντικού του προτέρου συννόμου βίου από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και για αυτό έστειλε πίσω την υπόθεση για επανεκδίκαση από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων μόνο για το σκέλος του ελαφρυντικού για τους 3 από τους 4 φυλακισθέντες (πλην Γιάννη Φωστιέρη).

Η δίκη τους έχει προσδιοριστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, για τις 11 Νοεμβρίου έχει προσδιοριστεί η έναρξη του δικαστηρίου για τους 25 εγκαυματίες που δεν περιελήφθησαν στο αρχικό κατηγορητήριο, για τους οποίους κατηγορούνται και οι 21 συνολικά κατηγορούμενοι. Η δίκη είχε αναβληθεί επ΄αόριστον, μέχρις ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση που περιλαμβάνεται στην κύρια δικογραφία.

Το νέο αίτημα στον Άρειο Πάγο για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, την Δευτέρα κατέθεσε αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη διενέργεια ποινικής έρευνας για ομαδικό τάφο στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης, στον οποίο, κατά τα μέλη του συλλόγου στοιβάχτηκαν αταυτοποίητα ανθρώπινα μέλη, που ενδεχομένως ανήκουν σε νεκρούς του Ματιού.

Η αναφορά των μελών του συλλόγου συνοδεύτηκε από φάκελο με επίσημα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία.

Στο επίκεντρο της προσφυγής βρίσκεται ο χώρος ταφής στο κοιμητήριο της Νέας Μάκρης. Ο Σύλλογος ζητά να διερευνηθεί εάν εκεί έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, υπολείμματα που ενδεχομένως ανήκουν σε ήδη ταυτοποιημένα θύματα, καθώς και ζωικά κατάλοιπα ή άλλα αντικείμενα.

Παράλληλα, ζητείται να εξεταστεί η περίπτωση σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε έπειτα από σημαντικό χρονικό διάστημα.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης πριν από την ταφή.

Ο Σύλλογος ζητά ακόμη να επανεξεταστούν περιστατικά λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων, τα οποία, όπως σημειώνει, αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία.

Στην αναφορά περιλαμβάνεται, επίσης, αίτημα για έλεγχο κάθε ψηφιακού ή άλλου αποδεικτικού μέσου που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

πηγη newsit