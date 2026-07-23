Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας που καταδίωκε τη σύζυγό του με μηχανή

Στιγμές αγωνίας έζησε μια γυναίκα στην Πάτρα το απόγευμα της Τρίτης, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία της, δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της και στη συνέχεια καταδιώχθηκε από εκείνον ενώ προσπαθούσε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί με το αυτοκίνητό της και κάλεσε την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας τους αστυνομικούς ότι βρισκόταν σε κίνδυνο, καθώς ο σύζυγός της την ακολουθούσε με δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την επικοινωνία της με το Κέντρο Επιχειρήσεων, η γυναίκα ανέφερε ότι κατευθυνόταν προς το Αστυνομικό Τμήμα Ανθούπολης, δίνοντας παράλληλα πληροφορίες για τη διαδρομή που ακολουθούσε.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι κινήθηκαν στην περιοχή, συνόδευσαν με ασφάλεια τη γυναίκα μέχρι το αστυνομικό τμήμα και προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του συζύγου της.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία

Σημείωση σύνταξης: Επειδή πρόκειται για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, είναι σημαντικό να αποφεύγονται χαρακτηρισμοί όπως «νταής-σύζυγος» στον τίτλο και το σώμα του κειμένου. Η διατύπωση πρέπει να παραμένει ουδέτερη και να αποδίδει τα γεγονότα σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί και τις ενέργειες της Αστυνομίας, σεβόμενη το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.