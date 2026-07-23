Πάτρα: Ουρές από τα ξημερώματα για ένα διαβατήριο – Πολίτες περιμένουν με τις ώρες στο λιοπύρι

Σκηνές έντονης ταλαιπωρίας καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο τμήμα Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, στην οδό Γούναρη, όπου δεκάδες πολίτες αναγκάζονται να περιμένουν από τα ξημερώματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν για την έκδοση διαβατηρίου.

Σε αντίθεση με τη διαδικασία έκδοσης των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων, όπου λειτουργεί σύστημα προγραμματισμένων ραντεβού, για τα διαβατήρια δεν εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία. Αποτέλεσμα είναι να σχηματίζονται καθημερινά μεγάλες ουρές, με τους πολίτες να περιμένουν επί ώρες, συχνά κάτω από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν χθες, όταν ο υδράργυρος κινήθηκε σε επίπεδα καύσωνα, με δεκάδες ανθρώπους να παραμένουν στοιβαγμένοι έξω από την υπηρεσία μέχρι να έρθει η σειρά τους.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και σήμερα το πρωί. Πολίτες είχαν συγκεντρωθεί από πολύ νωρίς, πριν ακόμη ανοίξει η υπηρεσία, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν σειρά προτεραιότητας για την έκδοση του διαβατηρίου τους.

Αυξημένη ζήτηση λόγω των παλαιών ταυτοτήτων

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικό μέρος όσων προσέρχονται για έκδοση διαβατηρίου διαθέτουν ακόμη τις παλαιού τύπου («μπλε») αστυνομικές ταυτότητες και επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο αντί να προχωρήσουν στην αντικατάστασή τους με νέου τύπου δελτίο ταυτότητας.

Η αυξημένη κινητικότητα συνδέεται με το γεγονός ότι από τις 3 Αυγούστου 2026 οι παλαιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157. Αυτό σημαίνει ότι για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο διαβατήριο.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσέλευση στις υπηρεσίες διαβατηρίων, με πολλούς πολίτες να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την πολύωρη αναμονή και να ζητούν τη λήψη μέτρων, όπως η εφαρμογή συστήματος ραντεβού ή η ενίσχυση του προσωπικού, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.