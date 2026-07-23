«Πράσινο φως» από το ΚΥΣΕΑ για εξοπλιστικά 4,2 δισ. ευρώ

Με πολύ «βαριά» ατζέντα και πλείστα όσα εξοπλιστικά θέματα επί τάπητος συνεδριάζει σήμερα στις 10:00 στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΥΣΕΑ.

Μεταξύ των βασικών εξοπλιστικών προγραμμάτων είναι τα όπλα της περίφημης «Ασπίδας του Αχιλλέα» που δεν είχαν πάρει ακόμα τυπική έγκριση, καθώς ήταν σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ για τον βαθμό συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς ήταν απαράβατος όρος της Αθήνας ότι θα έπρεπε να διασφαλιστεί συμμετοχή τουλάχιστον κατά 25% στο μείζον αυτό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εμβέλεια των εξοπλιστικών προγραμμάτων που θα εισηγηθεί ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και αναμένεται να πάρουν το «πράσινο φως» ανέρχεται σε 4,2 δις, ενώ, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, τα εν λόγω προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τα διδάγματα των πρόσφατων συγκρούσεων και καθιστούν τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αλώβητες σε μεγάλο βαθμό από τις απειλές νέου τύπου (π.χ. drones).

Ο νέος «Θόλος»

Δεσπόζουσα θέση σε αυτά έχει το πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμυνας της χώρας, ύψους τουλάχιστον 3 δις. ευρώ, με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. Το πρόγραμμα αφορά ουσιαστικά τον «Θόλο», ο οποίος δρομολογείται ώστε να καταστεί αδιαπέραστη η άμυνα της χώρας σε από αέρος απειλές. Πρόκειται για συνδυασμό ισραηλινής προέλευσης συστημάτων, τα οποία θα διασυνδέονται με σύστημα διοίκησης και ελέγχου, και το αντίστοιχο λογισμικό. Αρμόδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι βασικός όρος για την αγορά τους ήταν η εκχώρηση του πηγαίου κώδικα που δίνει τον απόλυτο έλεγχό τους στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, δηλαδή δεν θα έχουν πρόσβαση οι Ισραηλινοί σε αυτό.

Το σύστημα συνδυάζει την προμήθεια του προηγμένου αρθρωτού αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος Barak MX, της «Σφεντόνας του Δαυίδ» (David’s Sling), αλλά και των Spyder της εταιρίας Rafael. Συνδυαστικά με τα αναβαθμισμένα F-16 Viper και τα F-35 που θα ξεκινήσουν να έρχονται εν Ελλάδι από το 2029, είναι δεδομένο ότι η αντι-αεροπορική και anti-drone άμυνα της χώρας «αλλάζει πίστα».

Τα λοιπά εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία αναμένεται να ενεργοποιηθούν με απόφαση του ΚΥΣΕΑ είναι τα εξής:

-Αγορά 3 νέων μεταγωγικών αεροσκαφών C -390 Millennium από την Πορτογαλία

-Προμήθεια συστήματος αντιμετώπισης σμηνών μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων με ηλεκτρονικά αντίμετρα

-Αναβάθμιση Φρεγατών τύπου MEKO με ανθυποβρυχιακά συστήματα

-Προμήθεια Πυραύλων HELLFIRE με καθοδήγηση Laser για τα ελικόπτερα «Απάτσι» (ΑΗ-64)

-Πρόγραμμα μικροδορυφόρων για τις Ένοπλες Δυνάμεις

-10 υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων

-Σύστημα μη επανδρωμένου Αεροχήματος HERON 1



-10 συστήματα καθέτου απογείωσης/προσγείωσης V – BAT

-Προμήθεια Δίκυαλων Διοπτρών Νυχτερινής Παρατήρησης που θα αποτελούν εξάρτημα της «Στολής του Μαχητή».

Μετά το πέρας του ΚΥΣΕΑ και συγκεκριμένα στις 12:30 ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας αναμένεται να κάνει αναλυτική ενημέρωση για τα νέα εξοπλιστικά συστήματα που θα προμηθευτούν οι Ένοπλες Δυνάμεις.