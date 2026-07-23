Σταύρος Γεωργίου: Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του Αιγύπτιου για τη δολοφονία

Ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, εκκρεμούσε σε βάρος του 28χρονου που συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Αιγύπτιος ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε τον γνωστό ποινικολόγο, μετά από λογομαχία που είχαν.

Από τη στιγμή που ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, οι αρχές ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις, DNA και δαχτυλικά αποτυπώματα από το σημείο της δολοφονίας και να εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών έπαιξε και το βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που φορά κοστούμι και κρατά χαρτοφύλακα, να κινείται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να εισέρχεται σε πολυκατοικία. Δίπλα του, τον ακολουθεί άλλο ένα άτομο.

Χρειάστηκαν μόνο λίγες ώρες για την ταυτοποίηση του 28χρονου. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και του πέρασαν χειροπέδες.