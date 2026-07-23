Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αλλάζουν το σκηνικό

Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού από σήμερα μετά τον λίβα που χτύπησε την χώρα μας φέρνοντας τοπικά έως και 43 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία πλέον έχει πέσει αισθητά ενώ βροχές και καταιγίδες θα ξεσπάσουν και πάλι τοπικά, μέσα στην ημέρα.

Μετά τις ακραίες θερμοκρασίες που «έλιωσαν» κάθε άκρη της χώρας, η θερμοκρασία πλέον κινείται σε φυσιολογικά -για την εποχή- επίπεδα. Αναμένεται πτώση έως και 10 βαθμούς, φέρνοντας «ανάσα δροσιάς» μετά το κύμα καύσωνα. Ταυτόχρονα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Δείτε πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες: