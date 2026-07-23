Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αλλάζουν το σκηνικό

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών
Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού από σήμερα μετά τον λίβα που χτύπησε την χώρα μας φέρνοντας τοπικά έως και 43 βαθμούς Κελσίου.
Η θερμοκρασία πλέον έχει πέσει αισθητά ενώ βροχές και καταιγίδες θα ξεσπάσουν και πάλι τοπικά, μέσα στην ημέρα.
Μετά τις ακραίες θερμοκρασίες που «έλιωσαν» κάθε άκρη της χώρας, η θερμοκρασία πλέον κινείται σε φυσιολογικά -για την εποχή- επίπεδα. Αναμένεται πτώση έως και 10 βαθμούς, φέρνοντας «ανάσα δροσιάς» μετά το κύμα καύσωνα. Ταυτόχρονα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.
Δείτε πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες:
Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
Από την Παρασκευή οι βροχές θα ενταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα συνεχίζει να κινείται από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν ξανά, με τους ανέμους να συνεχίζουν να πνέουν έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.
Σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί άνεμοι:
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr