Βίκυ Καγιά: Στο Grand Prix του Βελγίου- «Καθαρή αδρεναλίνη»

Στην ατμόσφαιρα της Formula 1 βρέθηκε η Βίκυ Καγιά, η οποία ταξίδεψε στο Βέλγιο για να παρακολουθήσει από κοντά το Grand Prix στην πίστα του Spa-Francorchamps.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο έδωσε το «παρών» στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου, καταγράφοντας με τον φωτογραφικό της φακό στιγμές από τη διοργάνωση.

Στις εικόνες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Βίκυ Καγιά εμφανίζεται σε διάφορα σημεία της πίστας, ενώ παρουσιάζει στους ακολούθους της μέρος της αγωνιστικής εμπειρίας και της ατμόσφαιρας που επικρατούσε στο Spa-Francorchamps.

«Τίποτα δεν συγκρίνεται με τον ενθουσιασμό της Formula 1 στο Βέλγιο. Καθαρή αδρεναλίνη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το Spa-Francorchamps αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές πίστες του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η ιδιαίτερη χάραξη και οι υψηλές ταχύτητες που αναπτύσσουν τα μονοθέσια έχουν καταστήσει το Grand Prix του Βελγίου έναν από τους χαρακτηριστικότερους αγώνες του πρωταθλήματος της Formula 1.