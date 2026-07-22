Θ. Παπαθωμά: Αντιδράσεις για το σχόλιο μετά τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε

Συζητήσεις και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε σχόλιο της Θεοφανίας Παπαθωμά κάτω από δημοσίευση της Χρυσηίδας Δημουλίδου για τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε.

Η συγγραφέας είχε αναρτήσει κοινές φωτογραφίες του 51χρονου και της μητέρας του, Ματούλας, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2023. Στο συνοδευτικό κείμενο ανέφερε: «Ο Λορέντζο Καριέρε, που αγαπήσαμε όλοι, δεν μένει πια εδώ. Η Ματούλα τον πήρε μαζί της… Ήταν μόλις 51 ετών».

Κάτω από τη συγκεκριμένη δημοσίευση, η Θεοφανία Παπαθωμά έγραψε: «Ποτέ καμία νύφη δε νίκησε την πεθερά. Κάρμα».

Η διατύπωση της ηθοποιού προκάλεσε ερωτήματα ως προς το περιεχόμενο και τον αποδέκτη της. Χρήστες των κοινωνικών δικτύων αντέδρασαν στο σχόλιο.

Ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της Ματούλας του Κολωνακίου και σύζυγος της Έλενας Κατραβά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών. Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση στο οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, με συγγενείς και φίλους να τον αποχαιρετούν μέσα από αναρτήσεις τους.