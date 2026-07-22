Πάτρα: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας- Πώς απετράπη από την ΕΛ.ΑΣ. μια ενδεχόμενη τραγωδία

Η άμεση κινητοποίηση της τοπικής αστυνομίας αποδείχθηκε καθοριστική σε ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, αποτρέποντας μια ενδεχόμενη τραγική εξέλιξη.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία το ίδιο απόγευμα είχε υποβάλει μήνυση κατά του συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία, αντιλήφθηκε ότι εκείνος την ακολουθούσε με τη μηχανή του.

Η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της και κατευθυνόταν προς οικία όπου εργαζόταν, όταν διαπίστωσε την παρουσία του συζύγου της πίσω από το όχημά της. Αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, επικοινώνησε αμέσως με την Άμεση Δράση και ζήτησε βοήθεια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί παρέμειναν σε επικοινωνία μαζί της και την καθοδήγησαν να κινηθεί προς το 1ο Αστυνομικό Τμήμα, στην Ανθούπολη. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής ο σύζυγός της φέρεται να συνέχισε να την ακολουθεί.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ και της Άμεσης Δράσης, οι οποίες προσέγγισαν το σημείο και συνόδευσαν την εξέλιξη της επιχείρησης. Μόλις η γυναίκα έφτασε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, κατάφερε, με τη συνδρομή της αξιωματικού υπηρεσίας και των αστυνομικών, να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Ο σύζυγός της συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πηγές αναφέρουν στο thebest.gr ότι το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς η εξέλιξή του παρέπεμπε σε υποθέσεις καταδίωξης γυναικών που κατέληξαν τραγικά, όπως εκείνη της 28χρονης Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε άγρια τον Απρίλιο του 2024 από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, ενώ ζητούσε προστασία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, η έγκαιρη κλήση της γυναίκας, η συνεχής καθοδήγησή της και η συντονισμένη επέμβαση των αστυνομικών απέτρεψαν τα χειρότερα.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την κρισιμότητα της άμεσης ανταπόκρισης σε καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενδείξεις παρακολούθησης ή καταδίωξης. Παρότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι προθέσεις του συλληφθέντος πριν από τη διερεύνηση της υπόθεσης, η αστυνομική κινητοποίηση απομάκρυνε τη γυναίκα από μια κατάσταση δυνητικά σοβαρού κινδύνου.