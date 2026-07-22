Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος- «Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα» ομολόγησε

ΝΕΟΤΕΡΟ: Στην ομολογία ενός 28χρονου Αιγύπτιου οδήγησαν οι έρευνες για την άγρια δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 28χρονος συνελήφθη και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι επιτέθηκε στον δικηγόρο έπειτα από διαπληκτισμό, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για υπόθεση ασέλγειας σε ανήλικη, η οποία φέρεται να είχε απασχολήσει τις Αρχές το 2024.

Η κοινή παρέα και η διαδρομή προς το γραφείο

Μαρτυρίες που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ο Σταύρος Γεωργίου και ο 28χρονος βρίσκονταν σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας.

Κάποια στιγμή οι δύο άνδρες αποχώρησαν και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να μεταφέρει τον 28χρονο στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του.

Προηγουμένως, όμως, έκαναν στάση στο γραφείο του δικηγόρου. Εκεί, για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός. Κατά την ομολογία που αποδίδεται στον κατηγορούμενο, ακολούθησε η βίαιη επίθεση σε βάρος του ποινικολόγου.

Ο Σταύρος Γεωργίου δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα, κυρίως στο κεφάλι και στον θώρακα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Ο δράστης φέρεται να εγκατέλειψε στη συνέχεια το σημείο.

Το σπασμένο χέρι που κίνησε τις υποψίες

Ένα από τα στοιχεία που βοήθησαν τους αστυνομικούς να φτάσουν στα ίχνη του 28χρονου ήταν ο τραυματισμός του στο χέρι. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε με κάταγμα, εύρημα που θεωρήθηκε ότι ενδεχομένως συνδεόταν με τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί συνέδεσαν τις μαρτυρίες για την τελευταία παρέα του θύματος με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τον τραυματισμό του υπόπτου. Ακολούθησε η προσαγωγή και η εξέτασή του, κατά την οποία φέρεται να ομολόγησε.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί το κίνητρο της δολοφονίας, να εξακριβωθούν πλήρως οι κινήσεις του κατηγορουμένου και να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον στοιχεία που συνδέονται με το έγκλημα.

Πρώτη Ενημέρωση: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος εξετάζεται για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στη φύση της σχέσης που είχε με τον 73χρονο δικηγόρο, στις μεταξύ τους επαφές και στις κινήσεις του κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Ο συλληφθείς αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι επιχειρούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες της συνάντησής του με το θύμα και όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο γραφείο.

Τα στοιχεία που οδήγησαν τις Αρχές στα ίχνη του

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να διαδραμάτισε το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε ένα από τα βίντεο που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των αστυνομικών διακρίνονταν δύο άνδρες να φτάνουν στην πολυκατοικία όπου στεγαζόταν το γραφείο του ποινικολόγου.

Ο πρώτος κρατούσε χαρτοφύλακα και εξεταζόταν εάν ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, ενώ πίσω του φαινόταν ένας δεύτερος άνδρας να εισέρχεται επίσης στο κτίριο. Οι Αρχές επιχείρησαν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα και να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις τους πριν και μετά τη δολοφονία.

Παράλληλα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται αποτυπώματα και δείγματα γενετικού υλικού που συλλέχθηκαν από τον χώρο, καθώς και υλικό από τα νύχια του θύματος. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναμένεται να συγκριθούν με το γενετικό προφίλ του συλληφθέντος.

Το πόρισμα των ιατροδικαστών

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο Σταύρος Γεωργίου δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα με θλων και αμβλύ όργανο, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί κατά τις αρχικές έρευνες. Ο τρόπος της επίθεσης παραπέμπει σε ιδιαίτερα βίαιο ξυλοδαρμό.

Στον χώρο δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης ούτε ενδείξεις ότι είχε γίνει έρευνα για χρήματα ή αντικείμενα αξίας. Το στοιχείο αυτό είχε οδηγήσει από την αρχή τους αστυνομικούς στην εκτίμηση ότι ο ποινικολόγος πιθανότατα γνώριζε τον άνθρωπο στον οποίο άνοιξε την πόρτα και ότι το κίνητρο δεν ήταν η ληστεία.

Σημαντικό κομμάτι του παζλ παραμένει το κινητό τηλέφωνο του θύματος, το οποίο δεν βρέθηκε στο γραφείο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να περιέχει κλήσεις, μηνύματα ή άλλες επικοινωνίες που θα φωτίσουν το κίνητρο της επίθεσης.

Ο 73χρονος δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός όταν οι δίδυμες κόρες του, ανήσυχες επειδή δεν απαντούσε στις κλήσεις τους, πήγαν στο γραφείο του. Με τη βοήθεια του θυρωρού άνοιξε η πόρτα και αποκαλύφθηκε η δολοφονία.