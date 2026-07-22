Άννα Βίσση για Μαίρη Λίντα: «Αντίο, αιώνια φωνή- Αντίο, λαμπερό χαμόγελο»

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία και λίγες, βαθιά συγκινητικές λέξεις αποχαιρέτησε η Άννα Βίσση τη Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών.

Η Άννα Βίσση δημοσίευσε σε story στο Instagram φωτογραφία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, επιλέγοντας ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Θλίψη».

«Αντίο αιώνια φωνή, αντίο λαμπερό χαμόγελο, αντίο Μαίρη», έγραψε, αποτίοντας τον δικό της λιτό φόρο τιμής στη σπουδαία ερμηνεύτρια.

Οι δύο τραγουδίστριες είχαν συναντηθεί καλλιτεχνικά τη σεζόν 2011-2012 στη σκηνή του Rex. Η συνεργασία τους είχε χαρίσει στο κοινό ξεχωριστές στιγμές, με τη Μαίρη Λίντα να ερμηνεύει τραγούδια που σημάδεψαν την πολυετή διαδρομή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών, όπου η ερμηνεύτρια φιλοξενούνταν από το 2018, η Μαίρη Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή στις 5 το πρωί. Έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Ευαγγελία, καθώς και ανθρώπους του ιδρύματος.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ξεχωριστή φωνή, η σκηνική της λάμψη και τα τραγούδια που άφησε ως παρακαταθήκη εξασφαλίζουν ότι η παρουσία της θα παραμείνει ζωντανή στη μνήμη του κοινού.