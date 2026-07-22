Μαρία Αναστασοπούλου σε Άρη Πορτοσάλτε: «Πρέπει να ξεματιαστούμε»

Με χιούμορ υποδέχθηκε η Μαρία Αναστασοπούλου τον Άρη Πορτοσάλτε στο πλατό του «Live You», το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου.

Ο δημοσιογράφος επέστρεψε στην εκπομπή, έπειτα από την απουσία του την προηγούμενη ημέρα, με την Αχαιή συμπαρουσιάστριά του να αναρωτιέται χαμογελώντας τι πρέπει να κάνουν για να αντιμετωπίσουν όσα τους συμβαίνουν.

«Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να ξεματιαστούμε», σχολίασε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Ο Άρης Πορτοσάλτε πήγε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας πως χρειάζονται ένα ευχέλαιο και προτείνοντας, πάντα σε χιουμοριστικό τόνο, να καλέσουν ακόμη και ιερέα στην εκπομπή.

Η πρότασή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Μαρίας Αναστασοπούλου, η οποία παρατήρησε ότι κάτι τέτοιο θα θύμιζε «πολύ παλιά τηλεόραση». «Και λέμε ότι ο κόσμος φεύγει από την τηλεόραση», πρόσθεσε με νόημα.

«Θα τον φέρουμε εμείς πίσω», ήταν η απάντηση του Άρη Πορτοσάλτε, ολοκληρώνοντας τον ανάλαφρο διάλογο που εκτυλίχθηκε στον αέρα του ΣΚΑΪ