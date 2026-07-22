Πάτρα: Υποχωρεί πρόσκαιρα η ζέστη- Νέα άνοδος στους 34°C την Κυριακή

Μια μικρή αλλά αισθητή ανάσα από τη ζέστη αναμένεται να πάρει η Πάτρα τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να απομακρύνεται οριστικά το θερμό σκηνικό.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία και το γράφημα της τετραήμερης πρόγνωσης, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά έως το Σάββατο, πριν επιστρέψει στους 34 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή.

Την Πέμπτη 23 Ιουλίου προβλέπονται παροδικές πρωινές νεφώσεις ή περιορισμένη ορατότητα, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Πάτρα θα φτάσει τους 34°C και η ελάχιστη τους 22°C. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που αναμένεται σε άλλες περιοχές της χώρας, η ημέρα παραμένει θερμή για την πόλη.

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 32°C και την ελάχιστη θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 21°C. Αν και τα νεότερα δεδομένα δείχνουν μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, το διαθέσιμο τοπικό γράφημα για την Πάτρα διατηρεί προς το παρόν αίθριο καιρό. Η εξέλιξη, πάντως, χρειάζεται παρακολούθηση, καθώς η πρόγνωση ενδέχεται να επικαιροποιηθεί.

Το Σάββατο 25 Ιουλίου αναμένεται να είναι η πιο δροσερή ημέρα του τετραημέρου. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31°C και την ελάχιστη να πέφτει αισθητά στους 18°C. Οι βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες θα προσφέρουν έτσι μεγαλύτερη θερμική ανακούφιση.

Η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά την Κυριακή 26 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Πάτρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 34°C το μεσημέρι, ενώ νωρίς το πρωί θα βρίσκεται κοντά στους 18°C.

Συνολικά, η αχαϊκή πρωτεύουσα φαίνεται να αποφεύγει, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα εντονότερα φαινόμενα που ενδέχεται να επηρεάσουν άλλα τμήματα της χώρας. Η ζέστη, όμως, θα παραμείνει αισθητή, ιδιαίτερα την Πέμπτη και την Κυριακή.

Στο Ιόνιο προβλέπονται βορειοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι κατά διαστήματα μπορούν να φτάσουν τα 4 έως 6 μποφόρ. Η θαλάσσια αύρα αναμένεται να συγκρατεί κάπως τη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές της Πάτρας, χωρίς να εξαλείφει την αίσθηση δυσφορίας τις θερμότερες ώρες.

Οι πολίτες καλό είναι να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, κυρίως από το μεσημέρι έως νωρίς το απόγευμα, να καταναλώνουν αρκετό νερό και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας.