Τέμπη- Μπάζωμα: Σε Ειδικό Δικαστήριο ζητείται να παραπεμφθούν Τριαντόπουλος, Αγοραστός και ακόμη τρία πρόσωπα

Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμη τεσσάρων προσώπων σε δίκη ενώπιον Ειδικού Δικαστηρίου προτείνει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας, για την υπόθεση των παρεμβάσεων στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Μεταξύ των προσώπων για τα οποία ζητείται παραπομπή βρίσκεται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τον τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τους επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Η υπόθεση αφορά τους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο της σύγκρουσης μετά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και οι οποίοι, κατά το κατηγορητήριο, οδήγησαν σε αλλοίωση του χώρου και απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Για τον Χρήστο Τριαντόπουλο η εισαγγελική πρόταση αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, στο πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Στα υπόλοιπα τέσσερα πρόσωπα αποδίδεται συμμετοχή στην ίδια πράξη.

Παράλληλα, ο αντεισαγγελέας προτείνει να διαχωριστεί η δικογραφία ως προς τρεις χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της Πυροσβεστικής και να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας. Εκεί ζητείται να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες για ελλιπή πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τα αίτια της φωτιάς, ζήτημα το οποίο δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα.

Τον τελικό λόγο δεν έχει ο εισαγγελικός λειτουργός, αλλά το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο του άρθρου 86 του Συντάγματος. Το Συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους και να αποφανθεί ποιοι από τους συνολικά οκτώ κατηγορουμένους θα οδηγηθούν τελικά σε δίκη ενώπιον Ειδικού Δικαστηρίου.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος έχει αρνηθεί την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του στην περιοχή συνδεόταν αποκλειστικά με την κρατική αρωγή και την ενημέρωση των πολιτών και ότι δεν είχε συμμετοχή σε επιχειρησιακές ή ανακριτικές αποφάσεις.

Την κατηγορία έχει αρνηθεί και ο Κώστας Αγοραστός, με την πλευρά του να υποστηρίζει ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε συντονιστική αρμοδιότητα και ότι περιορίστηκε στην υποστήριξη των εργασιών, διαθέτοντας μηχανήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.