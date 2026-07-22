Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Το βίντεο με τους δύο άνδρες και το «κλειδί» του DNA

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες πριν από το έγκλημα, συγκεντρώνοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρικές καταθέσεις και εργαστηριακά ευρήματα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε γενετικό υλικό που συλλέχθηκε από τα νύχια του θύματος και έχει σταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Το υλικό θα ελεγχθεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ανήκει σε άλλο πρόσωπο και εάν μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του δράστη. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος του ποινικολόγου προήλθε από ισχυρά χτυπήματα στο πρόσωπο. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν αυτά καταφέρθηκαν με γροθιές, κλωτσιές ή κάποιο αντικείμενο, ενώ δεν διαπιστώθηκαν τραύματα από πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι.

Το βίντεο που εξετάζουν οι αστυνομικοί

Νεότερο στοιχείο στην έρευνα αποτελεί βίντεο από την περιοχή, στο οποίο διακρίνονται δύο άνδρες έξω από την πολυκατοικία όπου στεγαζόταν το γραφείο του ποινικολόγου.

Στα πλάνα φαίνεται ένας άνδρας με χαρτοφύλακα να φτάνει στην είσοδο και, σε μικρή απόσταση πίσω του, ένας δεύτερος άνδρας να τον ακολουθεί και να εισέρχεται επίσης στο κτίριο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν ο πρώτος είναι ο Σταύρος Γεωργίου και εάν το δεύτερο πρόσωπο συνδέεται με τη δολοφονία. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει επίσημη ταυτοποίηση των προσώπων που καταγράφονται.

Παράλληλα, άλλο οπτικό υλικό φέρεται να καταγράφει τον ποινικολόγο λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία του να πραγματοποιεί αγορές και να μην εμφανίζει κάποια ένδειξη ανησυχίας. Οι ερευνητές ελέγχουν καρέ καρέ τις κάμερες, αναζητώντας τις κινήσεις όσων μπήκαν ή βγήκαν από την πολυκατοικία κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.