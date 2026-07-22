Γιατί επέλεξε την αποχή ο Κώστας Σβόλης στο μεγαλύτερο έργο της Πάτρας;

Η στάση που επέλεξε να τηρήσει ο επικεφαλής της παράταξης που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία στο Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, Κώστας Σβόλης, στην ψηφοφορία για την προμελέτη της ανάπλασης του θαλάσσιου μετώπου, προκάλεσε έντονο προβληματισμό και αρκετά σχόλια στους διαδρόμους του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα που καλείται να υλοποιήσει η Πάτρα τις επόμενες δεκαετίες, ο κ. Σβόλης επέλεξε την αποχή, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί είτε υπέρ είτε κατά της εισήγησης.

Η επιλογή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη. Δημοτικοί σύμβουλοι σχολίαζαν ότι, όταν συζητείται ένα έργο που αναμένεται να καθορίσει την εικόνα και την πορεία της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες, οι επικεφαλής των παρατάξεων καλούνται να εκφράζουν σαφείς πολιτικές θέσεις και όχι να επιλέγουν την ουδετερότητα.

Παράλληλα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν τι σηματοδοτεί πολιτικά η συγκεκριμένη στάση. Αποτελεί ένδειξη πολιτικής αμηχανίας ή μια συνειδητή επιλογή αποφυγής ευθείας αντιπαράθεσης με τη δημοτική αρχή; Σε κάθε περίπτωση, η αποχή σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία άφησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής συζήτησης τις επόμενες ημέρες.

Γ. Κον.