Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια το κινητό της- Είχε διαγραφεί το περιεχόμενό του

Νέα δεδομένα δημιουργεί στις έρευνες για την εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ ο εντοπισμός του κινητού τηλεφώνου της στο κέντρο της Αθήνας, περισσότερο από δύο μήνες μετά την ημέρα κατά την οποία χάθηκαν τα ίχνη της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τη συσκευή φέρεται να βρήκε αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια την πούλησε σε άλλο πρόσωπο. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακολουθήσουν τη διαδρομή του τηλεφώνου μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου και να το εντοπίσουν.

Κατά τον πρώτο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το κινητό είχε επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να έχουν διαγραφεί τα δεδομένα που περιείχε. Η συσκευή αναμένεται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορούν να ανακτηθούν μηνύματα, κλήσεις, επαφές, φωτογραφίες ή στοιχεία γεωγραφικού εντοπισμού. Πρόκειται για ευρήματα που ενδεχομένως να φωτίσουν τις τελευταίες κινήσεις και επικοινωνίες της αγνοούμενης.

Ο σύζυγος της 50χρονης κλήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου και κατέθεσε ως μάρτυρας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να επιβεβαιωθεί ότι η συσκευή ανήκει πράγματι στη Γιου Τινγκ.

Αποκλείστηκε η σύνδεση με τη σορό στην Κυψέλη

Νεότερη εξέλιξη αποτελεί και το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA για τη σορό γυναίκας που είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης. Η εργαστηριακή εξέταση έδειξε ότι η σορός δεν ανήκει στη Γιου Τινγκ, βάζοντας τέλος στο συγκεκριμένο σενάριο. Τα αρνητικά αποτελέσματα της ταυτοποίησης έγιναν γνωστά το βράδυ της Τετάρτης.

Η 50χρονη μεσίτρια αγνοείται από τις 20 Μαΐου. Εκείνη την ημέρα είχε φύγει από την Αρτέμιδα και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατευθύνθηκε με λεωφορείο προς το Νομισματοκοπείο. Τελικός προορισμός της φέρεται να ήταν το κέντρο της Αθήνας, όπου είχε προγραμματισμένο επαγγελματικό ραντεβού, στο οποίο όμως δεν εμφανίστηκε.

Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης, δίνοντας βάρος στις τελευταίες επαφές, στις επαγγελματικές και οικονομικές δραστηριότητες της 50χρονης, καθώς και στη διαδρομή που ακολούθησε το κινητό της μετά την εξαφάνιση. Καθοριστικά θεωρούνται πλέον τα αποτελέσματα της ψηφιακής εξέτασης της συσκευής.