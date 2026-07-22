Πάτρα: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η προμελέτη για το Παραλιακό Μέτωπο

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων τα παραδοτέα του δεύτερου σταδίου της προμελέτης για το Τμήμα Β της ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε από τους δημοτικούς συμβούλους της «Λαϊκής Συσπείρωσης», της παράταξης του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη.

Κατά της έγκρισης τάχθηκαν οι παρατάξεις «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», με επικεφαλής τον Βασίλη Αϊβαλή, και «σπιράλ», με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά. Από τη διαδικασία της ψηφοφορίας απείχε η παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» του Κώστα Σβόλη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με μοναδικό θέμα την έγκριση της προμελέτης για το κεντρικό τμήμα της παραλιακής ζώνης, το οποίο εκτείνεται από την προβολή της οδού Τριών Ναυάρχων έως την οδό Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει τους μόλους της Αγίου Νικολάου και της Γούναρη.

Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός της παρέμβασης, ο οποίος προβλέπει τη μετατροπή της περιοχής σε έναν ενιαίο δημόσιο χώρο περιπάτου, πρασίνου, ποδηλάτου, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στην πρόταση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, συνεχής παραλιακή διαδρομή, γραμμικό πάρκο, νέες φυτεύσεις, ποδηλατόδρομος, χώροι παιχνιδιού και στάσης, καθώς και ανοικτές εκτάσεις για εκδηλώσεις.

Η συζήτηση συνοδεύτηκε από διαφορετικές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό και τη διαδικασία έγκρισης. Ο Βασίλης Αϊβαλής χαρακτήρισε αποσπασματική την εξέταση μόνο του συγκεκριμένου τμήματος, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να προηγηθεί συνολικός σχεδιασμός για ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο.

Για «ιδεοληπτική προσέγγιση, φοβικές διαδικασίες και μίζερο αποτέλεσμα», έκανε λόγο το σπιράλ.

Νωρίτερα, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας είχε ζητήσει την αναβολή της λήψης απόφασης, εκφράζοντας ενστάσεις για τη διαδικασία και επισημαίνοντας ότι δεν είχε κληθεί να συμμετάσχει στην εκπόνηση της προμελέτης με τον θεσμικό του ρόλο.

Με την κατά πλειοψηφία έγκριση ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο στάδιο της μελετητικής διαδικασίας για το Τμήμα Β.