Νέα αρχή για το βόλεϊ της Παναχαϊκής

Η Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε, συνεχίζει με συνέπεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό την αναπτυξιακή της πορεία στον χώρο της Ελληνικής Πετοσφαίρισης, θέτοντας ήδη από τώρα τις βάσεις για μια ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και ελπιδοφόρα αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Εξαιρετικά επιτυχημένη και αήττητη ήταν η χρονιά 2025-2026, που επισφραγίστηκε με την κατάκτηση του Πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής Βόλεϊ και συνοδεύτηκε με την άνοδο της Ομάδας στη Α2 Εθνική Κατηγορία. Επίσης η κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ε.Σ.ΠΕ.Π. από τις Παγκορασίδες και η κατάκτηση της 2ης θέσης από τις Κορασίδες και τις Νεάνιδες στα αντίστοιχα Πρωταθλήματα. Το Τμήμα Πετοσφαίρισης εισέρχεται όπως φαίνεται στη νέα εποχή με ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες, ενότητα και ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό, με πλήθος παιδιών στα αναπτυξιακά και αγωνιστικά τμήματα.

Οι πρόσφατες συναντήσεις του προπονητικού επιτελείου με τη Διοίκηση του Συλλόγου σηματοδότησαν την επίσημη έναρξη του στρατηγικού σχεδιασμού της νέας χρονιάς, κατά την οποία προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω οργανωτική, προπονητική και αγωνιστική αναβάθμιση όλων των τμημάτων.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση μετά τη συνάντηση με τον Άρη Αγγελόπουλο και τους συνεργάτες του, ανακοίνωσε τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την Πετοσφαίρση της Παναχαϊκής.

Προπονητικό και Διοικητικό Επιτελείο Πετοσφαίρισης Παναχαϊκής 2026-2027

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μέλος Δ.Σ. της Παναχαϊκής

ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γενικός Αρχηγός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ

Υπεύθυνος Προγραμματισμού Γυναικείων Τμημάτων Πετοσφαίρισης

Αρης Αγγελόπουλος

Τεχνικός Διευθυντής, Α' Προπονητής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΛΙΕΡΟΣ

Β' Προπονητής

ΙΑΣΩΝ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στατιστικολόγος

ΕΛΕΝΑ ΚΑΓΙΑΛΗ

Προπονήτρια Αναπτυξιακών Ομάδων και Ακαδημιών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ

Προπονητής – Υπεύθυνος Ακαδημιών

Σύντομα θα ανακοινωθεί ακόμη ένας προπονητής, ο οποίος θα ενισχύσει το προπονητικό επιτελείο των Αναπτυξιακών Τμημάτων, ολοκληρώνοντας τη στελέχωση της τεχνικής ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.