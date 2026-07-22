Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος δικαστικός Γεώργιος Λιόλιος

Η κηδεία του 82χρονου θα τελεστεί την Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου
Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Γεωργίου Πέτρ. Λιόλιου, συνταξιούχου δικαστικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 11:30 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Τον αποχαιρετούν η σύζυγός του Βασιλική, τα παιδιά του Πέτρος και Μαρία, Μαριάννα, η εγγονή του Βασιλική-Δέσποινα, τα αδέλφια του Κωνσταντίνος και Φωτεινή, τα ανίψια του και οι λοιποί συγγενείς.
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