Το «Μεγάλο Πανηγύρι του Αιγίου» ένωσε τον κόσμο σε μια μοναδική βραδιά μουσικής, χορού και παράδοσης

Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, χαμόγελα και αυθεντικό γλέντι έζησε το Αίγιο το περασμένο Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στο «Μεγάλο Πανηγύρι του Αιγίου», που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Σύλλογος Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, στον πανέμορφο κήπο του Πολύκεντρου Αιγίου, έναν μοναδικό χώρο δίπλα στη θάλασσα.

Η μεγάλη αυτή καλοκαιρινή γιορτή αγκαλιάστηκε θερμά από τον κόσμο, με τον χώρο να κατακλύζεται από φίλους όχι μόνο από το Αίγιο και την Αιγιάλεια, αλλά και από το Ξυλόκαστρο, τον Ψαθόπυργο, την Πάτρα και πολλές ακόμη περιοχές.

Η εντυπωσιακή συμμετοχή, το αστείρευτο κέφι, ο χορός και η ζωντάνια δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, επιβεβαιώνοντας πως ο πολιτισμός και η παράδοση έχουν τη δύναμη να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και να δημιουργούν στιγμές χαράς και επικοινωνίας.

Στη σκηνή βρέθηκε ο εξαίρετος καλλιτέχνης και αγαπημένος φίλος του Συλλόγου Άγγελος Ανδρεάτος, μαζί με την υπέροχη ορχήστρα του, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα.

Οι ερμηνείες τους ξεσήκωσαν το κοινό, που τραγούδησε και χόρεψε ασταμάτητα μέχρι αργά τη νύχτα, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα αυθεντικό ελληνικό πανηγύρι, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οι νότες ταξίδεψαν τον κόσμο από τα Επτάνησα μέχρι την Πελοπόννησο, από τη Μακεδονία ως κάθε γωνιά της Ελλάδας. Κάθε σκοπός κουβαλούσε τη μνήμη ενός τόπου, κάθε τραγούδι ξυπνούσε εικόνες και συναισθήματα, ενώ κάθε χορός ανέδειξε τον ανεκτίμητο πλούτο της ελληνικής παράδοσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της δημόσιας ζωής του τόπου, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Αιγιαλείας, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Εξυπηρέτησης Πολιτών και Αναπληρωτής Δημάρχου Αιγιαλείας, ο Γιώργος Ντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, ο Νίκος Καραίσκος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, ο Θεοφάνης Ραμπαβίλας, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, η Ελευθερία Μαρνέλη, εκλεγμένη σύμβουλος και Αναπληρώτρια Πρόεδρος στο 11μελές Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, η Νάντια Ασκούνη, Δημοτική Σύμβουλος Δυτικής Αχαΐας και Μουσειολόγος - Δρ. Μουσειοπαιδαγωγικής, καθώς και ο πρώην Δήμαρχος Απόστολος Καραφωτιάς .

Ο Σύλλογος Κεφαλλήνων, Ιθακησίων Αιγιαλείας τους ευχαριστεί δημοσίως θερμά για την παρουσία τους και τη διαχρονική στήριξή τους στις πολιτιστικές δράσεις του τόπου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά για την ενίσχυση της Ιονίου Βιβλιοθήκης Αιγίου, ενός σημαντικού φορέα που υπηρετεί τον Πολιτισμό και τη γνώση.

Οι τυχεροί της κλήρωσης απέσπασαν μοναδικά έργα τέχνης, προσφορά της υπεύθυνης του Τμήματος Ζωγραφικής του Συλλόγου Βέρας Νοβοτσίδου, του εικαστικού Αλεσάντρο Ντε Μαρτίνο και της εικαστικού Κικής Βλάχου, μία τριήμερη διαμονή στην πανέμορφη Κεφαλονιά στα M & L Studios της Γεωργίας Μπούζου, καθώς και μία φριτέζα αέρος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμο Αιγιαλείας για την ευγενική παραχώρηση του κήπου του Πολύκεντρου και προς το Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας για την παραχώρηση του χώρου του λιμανιού, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η στάθμευση των επισκεπτών.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στα οινοποιεία Κανακάρη, Cavino Group, Ρούβαλη και Κιντώνη, τα οποία με την ποιότητα των προϊόντων τους, το μεράκι και την αγάπη τους για τον τόπο αναδεικνύουν τη μοναδική οινική παράδοση της Αιγιάλειας.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στην εταιρεία εμφιάλωσης ελαιολάδου Ελαιόφυλλο, στην παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Μαϊστράλι στην Παραλία Τέμενης, στο εστιατόριο Porto Eliki στην παραλία Ριζομύλου, στον κ. Σωτήρη Ζερβάκη για το στήσιμο της σκηνής, στην κα Κατερίνα Καλατζοπούλου, στον Σύλλογο Αίολος Βαλιμιτίκων, στον Χορευτικό Όμιλο Αιγίου, στο Χορευτικό Εργαστήρι Αιγίου, στην Πανηπειρωτική Αδελφότητα Αιγιαλείας και στη μουσικοθεατρική ομάδα Music Arts για τη στήριξη και τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στο κρεοπωλείο Τσινούκα για την άψογη συνεργασία, στη Gelateria Δημητρίου για τη δροσερή γλυκιά επιλογή που πρόσφερε στη βραδιά, καθώς και στους εργαζομένους του Δήμου Αιγιαλείας για την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία τους στην προετοιμασία και την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Ευχαριστίες απευθύνονται ακόμη στους χορηγούς επικοινωνίας της εκδήλωσης, το Ράδιο Αίγιο και την εφημερίδα Φιλόδημος, για την πολύτιμη συμβολή τους στην προβολή της γιορτής, καθώς και στον ηχολήπτη Χάρη Μάντικα για την άψογη επιμέλεια του ήχου και του φωτισμού.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους εθελοντές του Συλλόγου Κεφαλλήνων, που εργάστηκαν ακούραστα με αγάπη, μεράκι και ανιδιοτέλεια για την επιτυχία της διοργάνωσης: Σούλα Ψύχα, Ζέτα Γιαννόπουλου, Νίκο Τρακαδά, Natercia Macedo, Σοφία Βασιλακοπούλου, Κατερίνα Καλατζοπούλου, Κατερίνα Δημητρίου, Σπύρο Νικολοβγένη, Μαρία Μητράκου, Αλέξη Φιλιππόπουλο, Βάσω Ταξιαρχοπούλου καθώς και όλους όσοι προσέφεραν εθελοντικά με κάθε τρόπο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της βραδιάς.

Ξεχωριστή θέση στην επιτυχία της βραδιάς, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση, είχε ο ίδιος ο κόσμος, που με την εντυπωσιακή συμμετοχή, το αστείρευτο κέφι και τη ζεστή του παρουσία έδωσε ξεχωριστό παλμό στη διοργάνωση. Μικροί και μεγάλοι έγιναν μια μεγάλη παρέα, τραγούδησαν, χόρεψαν και διασκέδασαν μέχρι αργά, αποδεικνύοντας πως όταν ο πολιτισμός, η παράδοση και η φιλοξενία συναντούν την αγάπη του κόσμου, δημιουργούνται στιγμές που μένουν αξέχαστες. Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, η αθρόα συμμετοχή και η ζεστή ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε αποτελούν τη μεγαλύτερη επιβράβευση για όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση για την πραγματοποίηση αυτής της μεγάλης γιορτής.

Με οδηγό την αγάπη του κόσμου και τη μεγάλη ανταπόκριση που αγκάλιασε τη διοργάνωση, συνεχίζουμε με ακόμη περισσότερο μεράκι και δημιουργικότητα, με στόχο κάθε νέα μας δράση να αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους. Με την ίδια αγάπη για τον πολιτισμό και την παράδοση, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη μεγάλη μας γιορτή, γεμάτη μουσική, χαμόγελα και μοναδικές στιγμές που μας ενώνουν.