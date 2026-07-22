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Παραλιακό Μέτωπο Πάτρας: Η προτεινόμενη ανάπλαση σε ένα ΒΙΝΤΕΟ

Πανοραμική άποψη της ανάπλασης της Προβλ...

Πανοραμική άποψη της ανάπλασης της Προβλήτας Γούναρη

Το οπτικοποιημένο σχέδιο που παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μια πρώτη «περιήγηση» στο παραλιακό μέτωπο που σχεδιάζεται για την Πάτρα προσφέρει το βίντεο που παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Μέσα από την τρισδιάστατη απεικόνιση παρουσιάζεται η προτεινόμενη διαμόρφωση του κεντρικού τμήματος της παραλιακής ζώνης, από την προβολή της οδού Τριών Ναυάρχων έως την οδό Θεσσαλονίκης. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τους μόλους της Αγίου Νικολάου και της Γούναρη, καθώς και το τμήμα που εκτείνεται ανάμεσά τους.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου χώρου, με διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, εκτεταμένες φυτεύσεις, χώρους στάσης, παιχνιδιού, αναψυχής και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Στο βίντεο αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, η νέα μορφή του μόλου της Αγίου Νικολάου, οι χώροι εκδηλώσεων, οι σκιασμένες διαδρομές, το γραμμικό πάρκο και η μεγάλη πράσινη πλατεία στην περιοχή της Γούναρη. Η παρουσίαση της προμελέτης αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης.

 

Δείτε στο βίντεο πώς προτείνεται να διαμορφωθεί το παραλιακό μέτωπο της πόλης

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Παραλιακό Μέτωπο Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας
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