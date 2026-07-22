«Ιδεοληπτική προσέγγιση, φοβικές διαδικασίες, μίζερο αποτέλεσμα» - Το σπιράλ για την πρόταση της δημοτικής αρχής για το θαλάσσιο μέτωπο

Η δημοτική αρχή του Δήμου Πατρέων γνώριζε καλά πως η πρότασή της για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου θα ψηφιζόταν μόνο από τα στελέχη της στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκάλεσε. Αυτό από μόνο του καθιστά την πρόταση προβληματική, αναφέρει ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης σπιράλ με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά.

Το εμβληματικό έργο της πόλης που μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία της για τα επόμενα 50 χρόνια δεν πρέπει να αποτελεί σημείο τριβής και αντιπαράθεσης. Η συνεννόηση, η συνεργασία και η ομοφωνία επιβάλλεται να αποτελούν προϋποθέσεις σε μια τέτοια σοβαρή συζήτηση για το μέλλον της Πάτρας μας. Η Λαϊκή Συσπείρωση τα αγνόησε συνειδητά και παρουσίασε ένα μίζερο αποτέλεσμα, που αποτελεί ευθεία προβολή του δρόμου που ακολούθησε: ιδεοληπτικές προσεγγίσεις, φοβικές διαδικασίες, εμμονές και διαχωρισμοί.

Οφείλουμε να συνοψίσουμε τις βασικές μας ενστάσεις:

· Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το θαλάσσιο μέτωπο όφειλε να είναι διεθνής

· Το ότι δεν δόθηκε πρώτο βραβείο θα έπρεπε να λειτουργήσει ως έναυσμα για μια άλλη προσέγγιση

· Η σύμπτυξη τριών διαφορετικών προτάσεων σε μία οδηγεί εκ των πραγμάτων σε προβληματικό αποτέλεσμα

· Δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με βασικούς εταίρους (ΟΛΠΑ, ΟΣΕ, ΤΕΕ κ.α.)

· Ίχνος διαβούλευσης με την πόλη, τους ειδικούς, τις άλλες παρατάξεις, τις αντίθετες φωνές

· Πέρα από την απουσία τοπόσημου, η πρόταση δεν έχει τίποτα το εμβληματικό, το Πατρινό, το ιδιαίτερο, το σύγχρονο, το λειτουργικό

· Στην ουσία πρόκειται για μία επέκταση του Νότιου Πάρκου, μάλιστα ως χώρου περιπάτου, ούτε καν αναψυχής

· Το προτεινόμενο αδυνατεί να λειτουργήσει ως ισχυρός πυρήνας κοινωνικότητας, αγνοώντας αυτό το βασικό στοιχείο κουλτούρας της ελληνικής κοινωνίας

· Πλήρης η απουσία στοιχείων που θα προσελκύσουν επισκέπτες και θα τονώσουν την τουριστική ανάπτυξη

· Αφελής προσέγγιση που αγνοεί τις χρόνιες εκκρεμότητες για τον τρόπο διέλευσης του τρένου και την τύχη του παλιού τελωνείου

· Απουσία έγνοιας για την τοπική μας ιστορία, τα παιδιά, τη διαχρονική σχέση της πόλης με τη θάλασσα, τις εναλλακτικές χρήσεις κ.α.

· Απίστευτη εχθρότητα απέναντι σε κάθε μορφής επιχειρείν με συνέπεια -μεταξύ άλλων- την παντελή απουσία χώρων εστίασης και μηδενικές νέες θέσεις εργασίας

Δεν θα μπορούσε το σπιράλ να εγκρίνει ένα τόσο ανέμπνευστο έργο, μία πρόταση τόσο μακριά από το δικό μας όραμα για την Πάτρα και το μέλλον της.

Ο λόγος για την πόλη, τα έργα και την προοπτική της ανήκει αποκλειστικά στο λαό της Πάτρας. Αισιοδοξούμε πως όταν έρθει η ώρα θα υψώσει τείχη στη μισαλλοδοξία, την ιδεοληψία, τη ρηχότητα της σκέψης και την ένδεια των επιχειρημάτων. Η Πάτρα μας αξίζει μία άλλη διαχείριση. Τα παιδιά μας δικαιούνται μια άλλη πόλη.