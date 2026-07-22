Πολύεδρο-Πάτρα: Το 1ο Pause Café της πρωτοβουλίας Pause Together είναι γεγονός

Το Pause Together είναι μια νέα πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει στις μαμάδες έναν χώρο σύνδεσης, έκφρασης και ουσιαστικής παύσης μέσα στην απαιτητική καθημερινότητα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Πολύεδρου στην Κανακάρη 147 στην Πάτρα.

Πρόκειται για μια ανοιχτή κοινότητα που φιλοδοξεί να φέρει κοντά γυναίκες που επιθυμούν να γνωριστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να συμμετέχουν σε δράσεις με νόημα.

Οι συναντήσεις της κοινότητας θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με τη θεματική:

§ Pause Café και συναντήσεις γνωριμίας

§ Δημιουργικές παύσεις και εργαστήρια έκφρασης.

§ Συζητήσεις με ειδικούς γύρω από τη μητρότητα και την οικογένεια.

§ Κοινές εμπειρίες για μαμάδες και παιδιά

§ Στιγμές σύνδεσης που καλλιεργούν την ψυχική ευεξία, τη δημιουργικότητα και την αίσθηση της κοινότητας.

Η πρώτη συνάντηση της κοινότητας είναι το 1ο Pause Café, και ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, από τις 10:00 έως τις 12:00 το μεσημέρι, στην αυλή του Πολύεδρου.

Σε αυτή την πρώτη (δωρεάν) συνάντηση οι συμμετέχουσες γνωρίστηκαν μεταξύ τους, και με έναν καφέ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις ανάγκες, τις ιδέες και τα όνειρά τους για την κοινότητα που ξεκινά να δημιουργείται.

Το Pause Together φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μια ζωντανή κοινότητα που θα μεγαλώνει μέσα από τις ίδιες τις γυναίκες που θα τη συνδιαμορφώνουν.

Η κοινότητα δημιουργήθηκε από τη Θεοδώρα Παπαναστασοπούλου, εκπαιδεύτρια εικαστικής θεραπείας και μητέρα δύο παιδιών, με την επιθυμία να δημιουργηθεί στην Πάτρα ένας χώρος όπου κάθε μαμά θα μπορεί να βρίσκει χρόνο, σύνδεση και δημιουργική έκφραση.