Προβολή της πολυβραβευμένης κινηματογραφικής ταινίας για τον Άγιο Παΐσιο στο Μιντιλόγλι

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 8:30 μ.μ., η Ενορία Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου Πατρών με την ευλογία της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και του Πανοσιολογιοτάτου Καθηγουμένου αυτής Γέροντος Εφραίμ, διοργανώνει μία ξεχωριστή εκδήλωση, στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου, αφιερωμένη στον Άγιο Παΐσιο, μέσα από την προβολή της πολυβραβευμένης κινηματογραφικής ταινίας, η οποία άγγιξε βαθιά τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων και προκάλεσε συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα με σκηνές που δεν είδαμε στην τηλεόραση και τα ωραιότερα αποσπάσματα της τηλεοπτικής σειράς «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό».

Η κινηματογραφική ταινία παρουσιάζει με σεβασμό και αλήθεια τη ζωή και την πορεία του νεοφανούς και θαυματουργού Αγίου Παϊσίου, από τα πρώτα του βήματα στα Φάρασα της Καππαδοκίας έως την ασκητική του ζωή στο Άγιον Όρος. Ένα έργο υψηλής πνευματικής και καλλιτεχνικής αξίας. Μια ξεχωριστή Κινηματογραφική προβολή γεμάτη πίστη, αγάπη, ταπείνωση και ελπίδα, μέσα από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του Αγίου Παϊσίου. Μια εμπειρία που υπενθυμίζει τις διαχρονικές αξίες της προσφοράς, της συγχώρεσης και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Συντελεστές της Κινηματογραφικής Ταινίας

Σενάριο: Γιώργος Τσιάκκας

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Μουσική: Tuomas Kantelinen

Παραγωγή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ.

Πρωταγωνιστούν: Προκόπης Αγαθοκλέους στον κεντρικό ρόλο, Νικήτας Τσακίρογλου, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Χριστίνα Παυλίδου, Σμαράγδα Σμυρναίου, Χρήστος Λούλης, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Αρμένης, Αντώνης Κατσαρής, Παΐσιος Έξαρχος, Δημήτρης Ήμελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου, Ρηνιώ Κυριαζή, Κώστας Αποστολάκης, Μαρίνα Καλογήρου.

Η Είσοδος είναι Δωρεάν!

Η ταινία «Άγιος Παΐσιος», που έκανε πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου 2026 στις κινηματογραφικές αίθουσες (προβλήθηκε και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε), έκοψε περισσότερα από 150.000 εισιτήρια.