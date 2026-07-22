Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την κινητοποίηση της Πέμπτης 23-7 για το Καραμανδάνειο

Το απόγευμα της Τρίτης 21-7 πραγματοποιήθηκε στην «Ιχθυόσκαλα» σύσκεψη, που κάλεσε η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐα (ΕΙΝΑ), με εκπροσώπους φορέων της Πάτρας, μπροστά και στην κινητοποίηση της Πέμπτης 22-7 για την ενίσχυση και πλήρη στελέχωση του «Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων».

Η εισηγητική ομιλία έγινε από τον Χρήστο Δάβουλο, πρόεδρο της ΕΙΝΑ, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο Παίδων, η οποία παραμένει ίδια παρά τις εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας έναν μήνα πριν, αφού όπως ανέφερε «μία και μοναδική ακτινολόγος έχει απομείνει για να καλύψει το πρόγραμμα του μήνα, με την ευκαιριακή συμμετοχή από δύο ιδιώτες part time ακτινολόγους. Μια κατάσταση προδιαγεγραμμένη μιας και επί ένα χρόνο είχαν απομείνει δύο μοναδικοί ακτινολόγοι με τον ένα να παραιτείται κάτω από την πίεση της υπερεφημέρευσης. Από τη πλευρά του ο υπουργός απέδωσε το πρόβλημα σε έλλειψη ακτινολόγων «διαφημίζοντας» για πολλοστή φορά το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών».

Αναφέρθηκε συνολικά στο «νέο ΕΣΥ» που διαφημίζει η κυβέρνηση, που όπως χαρακτηριστικά είπε είναι «ένα ΕΣΥ που απέξω γράφει στην ταμπέλα δημόσιο αλλά που έχει διαβρωθεί από την «ιδιωτική» πρωτοβουλία, εμπορευματοποιημένο, με εξουθενωμένους και κακοπληρωμένους υγειονομικούς και ασθενείς-πελάτες. Την ίδια στιγμή, που δεκάδες δις δίνονται για πολεμικούς εξοπλισμούς -οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας- σε εφοπλιστές και τραπεζίτες με τους φόρους να πνίγουν τα λαϊκά νοικοκυριά.

Αυτή είναι η πολιτική που έχει διαμορφώσει ένα αποτρεπτικό περιβάλλον για τους νέους ιατρούς, με πετσοκομμένους κατά 30% από το 2012 (σε ονομαστικό επίπεδο) μισθούς, με υπερεφημέρευση, μετακινήσεις στην περιφέρεια για την κάλυψη δυσθεώρητων κενών, αναφέρει ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας που συνεχίζει ως εξής:

Αυτή είναι η αιτία που οι ακτινολόγοι που υπάρχουν και είναι αρκετοί επιλέγουν να μην εργαστούν στο ΕΣΥ και καταλήγουν στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΙΣΠ στην Πάτρα εργάζονται 75 επιμελητές ακτινολόγοι με μόλις 24 από αυτούς να υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Προφανώς αυτό αναδεικνύει ότι είναι ψευδεπίγραφη η επιχειρηματολογία περί έλλειψης ακτινολόγων. Μάλλον είναι θέμα επιλογής λοιπόν».

Έδωσε παράλληλα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί συνολικά στο χώρο της υγείας με τη δήθεν «κοσμογονία» της κυβέρνησης στο σύστημα Υγείας να περιλαμβάνει, μείωση του μόνιμου προσωπικού των νοσοκομείων, «νόμιμο φακελάκι» με τα επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία, δήθεν για να αντιμετωπιστούν οι λίστες αναμονής, την ώρα που το 40% των χειρουργικών αιθουσών παραμένουν κλειστές λόγω υποστελέχωσης, τις ανακαινίσεις σε άδεια από προσωπικό ΤΕΠ και Κέντρα Υγείας και την «πρόληψη» που εξαντλείται σε sms τα οποία αποστέλλονται για «προληπτικές εξετάσεις» σε λίγους και για λίγο.

Ενώ μίλησε και για τις ελλείψεις και στην Πάτρα, που επηρεάζουν ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου, με τα κλειστά νοσοκομεία, όπως το Νοσημάτων Θώρακος και το 409 που έκλεισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της ΝΔ διατήρησε κλειστά -παρά τις τεράστιες ανάγκες, αλλά και τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες, τις τρεις πυρκαγιές του ΓΝ Πατρών την περασμένη χρονιά, με πορίσματα άγνωστα μέχρι τώρα, τη μετατροπή των ιατρών σε νομάδες για εφημερίες σε άλλες πόλεις και νομούς (γενικοί γιατροί για Κεφαλονιά, παθολόγοι για Πύργο, παιδίατροι για τη Ζάκυνθο), αλλά και τα ράντζα της ντροπής στα ΤΕΠ, με ασθενείς να παραμένουν για 4 και 5 μέρες νοσηλευόμενοι.

Για το Καραμανδάνειο τόνισε: «αποτελεί για τους παιδιατρικούς ασθενείς το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και η υποβάθμιση του ακτινολογικού του τμήματος επιφέρει τεράστιο πρόβλημα. Η εμπειρία σε παιδιατρικούς ασθενείς και κυρίως σε νεογνά αποκτιέται μέσα από την κλινική εμπειρία, καθότι δεν αποτελεί ξεχωριστή εξειδίκευση. Δεν αποτελεί λύση η μετακίνηση των ασθενών στα άλλα δύο νοσοκομεία, γεγονός τόσο επισφαλές όσο και δυσλειτουργικό ταλαιπωρώντας οικογένειες και του συναδέλφους, ούτε όμως και οι μετακινήσεις συναδέλφων ακτινολόγων.

Τα προβλήματα όμως δεν τελειώνουν στο ακτινολογικό τμήμα. Στο νοσοκομείο γίνονται χειρουργεία για μικρούς ασθενείς, χωρίς ωστόσο να διατίθεται ΜΕΘ παίδων, ούτε μονάδα νεογνών παρά μόνο μία ΜΑΦ που λειτουργεί με τους παιδιάτρους της κλινικής. Ολόκληρη η περιοχή στερείται από παιδονεφρολόγους και αποδυναμώθηκε και το παιδοκαρδιολογικό τμήμα μετά την παραίτηση του ενός από τους δύο συναδέλφους στην πόλη. Ενώ η πολυδιαφημισμένη παιδοψυχιατρική κλινική που εγκαινιάστηκε μετά βαΐων και κλάδων λειτουργεί χωρίς οργανόγραμμα, με μόνο μία συνάδελφο σε οργανική θέση ευρισκόμενη εκτός του κύριου χώρου του νοσοκομείου εγείροντας ζητήματα ασφάλειας και ταλαιπωρίας για ασθενείς και συναδέλφους».

Στη σύσκεψη χαιρέτησαν εκπρόσωποι φορέων.

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, η Κατερίνα Γερανίου από το Σύλλογο Εργαζομένων Καραμανδανείου, ο Μιχάλης Στελλάτος, από το Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ν. Πατρών «ο Ιπποκράτης», ο Θανάσης Παπαγεωργίου, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑ και του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΓΝΠ Ρίου, ο Δημήτρης Μαρμούτας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, η Δώρα Κουβελιώτη, από την Ένωση Γονέων Πάτρας, η Νικολίτσα Λούβαρη, από την Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Μαρία Τσουμπού, από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και ο Κώστας Δραγώτης, από τον Σύλλογο Συνταξιούχων Δημοσίου.

Οι πλευρές που τονίστηκαν απ’ όλους σε σχέση με τη λειτουργία του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων, αλλά και όλα όσα διαμορφώνουν το «νέο ΕΣΥ» είναι όλα αυτά με τα οποία έχει να αναμετρηθεί ο λαός, το εργατικό - λαϊκό κίνημα, οι ασθενείς, αλλά και οι υγειονομικοί που παλεύουν για τη δημόσια και δωρεάν Υγεία. Με ένα σύστημα Υγείας που είναι φτιαγμένο από τα σάπια υλικά του «κόστους - οφέλους», του «νοικοκυρέματος των δαπανών και των παροχών», των «δημοσιονομικών αντοχών» της καπιταλιστικής οικονομίας, που εφάρμοσαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ με τα συμπληρώματά τους, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα των ελλείψεων και της υποχρηματοδότησης.

Το διακύβευμα είναι πώς θα δυναμώσει η σύγκρουση με αυτό που υψώνεται σαν εμπόδιο στην πρόσβαση του λαού σε σύγχρονη, υψηλού επιπέδου, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη και αποκατάσταση. Και αυτό το εμπόδιο δεν είναι άλλο από την επιχειρηματική δράση στην Υγεία, το κέρδος. Αυτό είναι που πρέπει να βρεθεί στο στόχαστρο του εργατικού - λαϊκού αγώνα, μέσα από την οργάνωση στα σωματεία, τη συλλογική διεκδίκηση, τον συντονισμό της δράσης για να αντιστοιχηθούν τα επιστημονικά επιτεύγματα με την παροχή υψηλού επιπέδου δωρεάν υπηρεσίες υγείας για το λαό και αξιοπρεπείς επιστημονικές εργασιακές μισθολογικές συνθήκες για τους υγειονομικούς. Αυτό είναι και το αίτημα της ΕΙΝΑ που αποτελεί και τη μοναδική ρεαλιστική για την ικανοποίηση των αναγκών λύση με κατεπείγουσες προσλήψεις και ικανοποίηση των μισθολογικών, επιστημονικών και εργασιακών αιτημάτων των νοσοκομειακών γιατρών.

Ο λαός της περιοχής και οι υγειονομικοί έχουν πείρα από τις κινητοποιήσεις για την άμεση επαναλειτουργία των χειρουργείων πριν τέσσερα χρόνια. Οι φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη προετοιμάζουν μαχητικά την κινητοποίηση στις 23 Ιούλη στο προαύλιο του Καραμανδάνειου νοσοκομείου στις 7.30 μμ.

Αποφάσεις για συμμετοχή στη συγκέντρωση της Πέμπτης έχουν πάρει εκτός από όσους χαιρέτησαν στη σύσκεψη, το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ν. Αχαΐας, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού - Τουρισμού & Ξενοδοχείων Ν. Αχαΐας, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Πάτρας, το Κλαδικό Συνδικάτο Εργαζομένων ποτών – τροφίμων Ν. Αχαΐας, το Συνδικάτο Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας, το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Τύπου - Χάρτου και Γραφικών Τεχνών Ν. Αχαΐας, ο Σύλλογος Φαρμακοϋπαλλήλων Πάτρας, το Σωματείο Εργαζομένων «netcompany» - Παράρτημα Πάτρας, το Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών/τριών και διδασκόντων/ουσών Πανεπιστημίου και Ερευνητικών Κέντρων Πάτρας, το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑΠ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γονέων Τριών Παιδιών Ν. Αχαΐας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 25ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αρόης, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Εγλυκάδας «Η Έκφραση», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα «Η Ειρήνη» και ο Πολιτιστικός Σύλλογος