Βασίλης Αϊβαλής: «Όχι στην αποσπασματική έγκριση της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου. Είναι σαν να μας ζητάτε να εγκρίνουμε το σαλόνι χωρίς να έχουμε δει το σπίτι»

Την αντίθεσή του στην έγκριση της προμελέτης του τμήματος Β της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου εξέφρασε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια αποσπασματική διαδικασία, η οποία δεν διασφαλίζει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την πόλη.

Στην τοποθέτησή του υπενθύμισε ότι το 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ομόφωνα πως, πριν δοθεί εντολή εκπόνησης της προμελέτης, θα έπρεπε να παρουσιαστεί η ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική πρόταση που θα προέκυπτε από τη σύνθεση των τριών βραβευμένων μελετών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Όπως επισήμανε, αυτό ουδέποτε συνέβη, ενώ οι διαδικασίες προχώρησαν χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Αϊβαλής υπογράμμισε επίσης ότι η Δημοτική Αρχή ζητά σήμερα την έγκριση της προμελέτης μόνο για το τμήμα Β της ανάπλασης, χωρίς να έχει παρουσιάσει τον συνολικό σχεδιασμό για τα τρία τμήματα του παραλιακού μετώπου.

«Δεν μπορείς να εγκρίνεις ένα τμήμα ενός τόσο μεγάλου έργου χωρίς να γνωρίζεις πώς εντάσσεται στο σύνολο. Είναι σαν να μας ζητάτε να εγκρίνουμε το σαλόνι, ενώ δεν μας έχετε δείξει πώς θα είναι όλο το σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έθεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα πάνω στα οποία βασίζεται η προμελέτη, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν έχουν ληφθεί υπόψη τα σχέδια της υπογειοποίησης του σιδηροδρόμου, οι προβλεπόμενοι σταθμοί, τα κλιμακοστάσια, τα φρεάτια εξαερισμού, οι υποσταθμοί και οι ζώνες προστασίας κ.α, καθώς και εάν υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις για την κατεδάφιση του κτιρίου του ΟΛΠΑ.

Όπως τόνισε, υπάρχει ορατός κίνδυνος να εκπονηθεί και να χρηματοδοτηθεί μια προμελέτη η οποία στη συνέχεια θα χρειαστεί ουσιαστικές αλλαγές, επειδή δεν έχουν ληφθεί υπόψη κρίσιμες παράμετροι που επηρεάζουν καθοριστικά τον σχεδιασμό του έργου.

Ο επικεφαλής της παράταξης ξεκαθάρισε ότι η «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» στηρίζει διαχρονικά την αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου προς όφελος των πολιτών, ωστόσο θεωρεί ότι η διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει τη σωστή σειρά.

«Ναι στη συζήτηση. Ναι στην κατάθεση προτάσεων και διορθώσεων. Όχι όμως στην έγκριση μιας αποσπασματικής προμελέτης. Πρώτα να ολοκληρωθεί η προμελέτη και για τα τρία τμήματα της ανάπλασης, να παρουσιαστεί συνολικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και στη συνέχεια να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις», κατέληξε ο Βασίλης Αϊβαλής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης Αϊβαλή

«Αξιότιμοι συνάδελφοι

Το 2018, το ελληνικό κράτος, επί κυβερνήσεως Αλέξη Τσίπρα, παραχωρεί οριστικά στον Δήμο Πατρέων μια ζώνη-φιλέτο του παλιού λιμανιού.

Το 2021, και ύστερα από μεγάλες πιέσεις, προκηρύσσεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Όχι διεθνής, όπως επιβάλλει η σοβαρότητα ενός τέτοιου έργου, αλλά εθνικός, αποκλείοντας τη δυνατότητα συμμετοχής ομάδων του εξωτερικού και της ευρωπαϊκής εμπειρίας.

Ο διαγωνισμός καταλήγει, το 2022, χωρίς Α’ βραβείο, με την απονομή τριών Β’ βραβείων μιας και ίδια η κριτική επιτροπή έκρινε ότι καμία πρόταση δεν ανταποκρινόταν πλήρως στις απαιτήσεις ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπλασης.

Έτσι επιλέγεται από την επιτροπή, συμφωνείται από τους διαγωνιζομένους και επικυρώνεται από το δημοτικό συμβούλιο τον Μάιο του 2023 έναρξη διαδικασίας σύνθεσης των τριών δεύτερων βραβείων σε μία ολοκληρωμένη πρόταση για το σύνολο του παραλασσίου μετώπου, με την ρητή δέσμευση στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι μόλις ολοκληρωθεί η σύνθεση και «πριν την εντολή εκπόνησης της προμελέτης, να υποβληθούν στον Δήμο για έλεγχο και έγκριση προσχέδια της οριστικής αρχιτεκτονικής πρότασης»

Έκτοτε, για 3 ολόκληρα χρόνια μέχρι σήμερα, εκκωφαντική σιωπή. Δεν μας παρουσιάστηκε κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο σύνθεσης στο δημοτικό συμβούλιο παρά την αντίστοιχη απόφασή του. Σήμερα μαθαίνουμε μετά τις ερωτήσεις μας στους μελετητές ότι υπήρξε προσχέδιο της γενικής διάταξης της σύνθεσης το οποίο δεν ήρθε ποτέ για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εν συνεχεία το 2024, η μελέτη εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021–2027, με χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς καμία ενημέρωση περί τεχνικών στοιχείων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καμία ενημέρωση στους φορείς της πόλης, κανένα ψηφιακό αποθετήριο σχεδίων ή υποστηρικτικών δεδομένων της συνθετικής πρότασης.

Στις αρχές του 2025, στην Δημοτική Επιτροπή και παρά τις ενστάσεις της παράταξής μας για το γεγονός ότι δεν έχει παρουσιαστεί η ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική πρόταση ανάπλασης του παραθαλάσσιου μετώπου της πόλης μας που προέκυψε από την ανωτέρω σύνθεση, η Δημοτική Αρχή, δεν κάνει καμία αναφορά ότι κάτι υπάρχει και προχωρά στην υπογραφή σύμβασης με τους μελετητές, για προμελέτη/μελέτη/οριστική /εφαρμογής σε πλήρη αντίθεση με προηγούμενη απόφαση του ΔΣ του Μαΐου 2023 με βάση την οποία πριν την υπογραφή της σύμβασης με τους μελετητές θα έπρεπε να έχει παρουσιαστεί η ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο.

Και στις 30 Ιουνίου 2025, η δημοτική αρχή απευθύνει πρόσκληση στους φορείς και τους πολίτες της Πάτρας να συμμετάσχουν σε «διαβούλευση» διάρκειας 15 ημερών, για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Χωρίς καν να τους έχει δώσει ένα master plan, μία αρχιτεκτονική κάτοψη, ένα προγραμματικό σχέδιο, μία πρόταση (αλήθεια πόσοι θεσμικοί φορείς της πόλης συμμετείχαν στην διαβούλευση);

Αγαπητοί συνάδελφοι,

η Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας αφορά την ανάπλαση από το ανάντι πεζοδρόμιο των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου - Όθωνος Αμαλίας – Ακτής Δυμαίων έως τις προβολές των οδών Π. Κανελλοπούλου και Ε. Βενιζέλου, και επί πλέον στο τμήμα που ορίζεται δυτικά της οδού Αώου έως την ακτογραμμή και μεταξύ των οδών Τερψιθέας και Π. Κανελλοπούλου.

Η ανάπλαση του ανωτέρω τμήματος χωρίζεται σε τρείς διακεκριμένες ενότητες:

· Στο τμήμα μεταξύ των οδών Ε. Βενιζέλου και Τριών Ναυάρχων (Τμήμα Α)

· Στο τμήμα μεταξύ των οδών Τριών Ναυάρχων και Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β)

· Στο τμήμα μεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης και Κανελλοπούλου (Τμήμα Γ)

Σήμερα έρχεται στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για έγκριση η προμελέτη ενός εκ των προβλεπόμενων από την σύμβαση τμημάτων, του τμήματος Β.

Για έγκριση, όχι για παρουσίαση, και μάλιστα αποσπασματικά, μιας και ουδέποτε όπως προανέφερα δεν μας έχει παρουσιαστεί το σύνολο της ανάπλασης, δηλαδή ποια είναι η σύνθεση που έχει προκύψει για το διπλανό κομμάτι από την Ελ. Βενιζέλου μέχρι την Τριών Ναυάρχων (τμήμα Α) αλλά και του κομματιού μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κανελλοπούλου (τμήμα Γ).

Ζητώντας από εμάς σήμερα την έγκριση της προμελέτης ενός τμήματος από τα τρία για ένα από τα πέντε στάδια της μελέτης, δηλαδή ενός τμήματος του υποσυνόλου της συνολικής μελέτης.

Και το ερώτημα που τίθεται είναι «αλήθεια γιατί τόση αποσπασματική βιασύνη μετά από τόσα χρόνια καθυστερήσεων;»

Εμείς θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση έτσι όπως είχε έρθει για έγκριση, και το ψηφίσαμε ως παράταξη, ολοκληρωμένο πρώτο στάδιο της μελέτης που αφορούσε τα τοπογραφικά διαγράμματα όλης της, προς ανάπλαση περιοχής, έτσι θα έπρεπε να έρθει και το δεύτερο στάδιο που αφορά την προμελέτη για το σύνολο των τμημάτων της ανάπλασης και όχι αποσπασματικά μόνο για το τμήμα Β.

Διότι μια τέτοια μελέτη ανάπλασης δεν μπορείς να την δεις αποσπασματικά, θα πρέπει να την δεις στο σύνολό της και εν συνεχεία να εξειδικεύσεις και να την αναλύσεις εμπεριστατωμένα κομμάτι-κομμάτι. Εσείς σήμερα ήρθατε όχι να μας δείξετε αλλά να ζητήσετε την έγκρισή μας για το σαλόνι, ενώ δεν μας έχετε δείξει τουλάχιστον εμάς, πως θα είναι όλο το σπίτι.

Άρα προφανώς εδώ έχουμε το πρώτο σοβαρό σφάλμα.

Ας πάμε όμως στο δεύτερο σφάλμα.

Η εν λόγω προμελέτη μετά την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει -μετά την ολοκλήρωση προμελέτης και των άλλων δύο τμημάτων φυσικά- και στο επόμενο στάδιο της οριστικής μελέτης και κατόπιν σε μελέτη εφαρμογής για να βγουν τα τεύχη δημοπράτησης και να προκηρυχθεί η κατασκευή του έργου.

Προκειμένου όμως να συνταχθεί η προμελέτη, προφανώς χορηγήθηκαν από τον Δήμο στους μελετητές απαραίτητα στοιχεία όπως ρυμοτομικά σχέδια, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, οριοθέτησης ρεμάτων, κυκλοφοριακές μελέτες κ.λ.π.

Σε σχέση με την πρόθεση του Δήμου μας για την υπογειοποίηση του τρένου τί σχέδια υπογειοποίησης δόθηκαν από τον Δήμο στους μελετητές; Πού προβλέπονται οι σταθμοί του υπογειοποιημένου τρένου, πού τα κλιμακοστάσια και οι ανελκυστήρες για ΑμεΑ και -στα πιο δύσκολα-, πού προβλέπονται τα φρεάτια εξαερισμού της υπογειοποιημένης γραμμής, που οι υποσταθμοί έλξης και ενέργειας, που οι ζώνες προστασίας που απαγορεύουν την οποιαδήποτε επίγεια παρέμβαση και φόρτιση;

Αλήθεια όλα αυτά λήφθηκαν υπόψη; Αν ναι, παρακαλώ να μας παρουσιαστούν.

Όσον αφορά το κτίριο του λιμένα και αφού σήμερα μας καλείτε να εγκρίνουμε την προμελέτη ανάπλασης του συγκεκριμένου τμήματος, χορηγήθηκε στους μελετητές άδεια κατεδάφισης του εν λόγω κτιρίου ή τουλάχιστον η έγκριση κατεδάφισής του από το ΚΑΣ ή μόνο η πολιτική απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου;

Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να οδηγηθούμε στην εκπόνηση και πληρωμή μιας προμελέτης η οποία, τελικά, δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί ως έχει. Και αυτό γιατί δεν θα έχουν ληφθεί υπόψιν κρίσιμες παράμετροι που επηρεάζουν καθοριστικά τον σχεδιασμό, όπως τα τεχνικά στοιχεία της υπογειοποίησης του σιδηροδρόμου καθώς και οι αναγκαίες εγκρίσεις για το κτίριο του ΟΛΠΑ.

Όπως καταλαβαίνετε, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα ανωτέρω θέματα, θεωρούμε ότι σήμερα δεν θα πρέπει να λάβουμε κάποια απόφαση έγκρισης του προσχεδίου του τμήματος Β.

Ναι να το συζητήσουμε,

NAI να προβάλουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας,

NAI να γίνουν οι οποιεσδήποτε διορθωτικές παρεμβάσεις προταθούν από το δημοτικό μας συμβούλιο προς τους μελετητές,

αλλά ΟΧΙ να εγκρίνουμε.

Να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το κτήριο του ΟΛΠΑ από το ΚΑΣ, να ολοκληρώσουν οι μελετητές την προμελέτη για το σύνολο και των τριών τμημάτων Α,Β,Γ, να έρθουν να μας την παρουσιάσουν ολοκληρωμένα και κατόπιν,

ΝΑΙ να εγκρίνουμε, όπως έχουμε εγκρίνει, ως παράταξη, καθετί που έρχεται ολοκληρωμένο για την ανάπλαση του θαλασσίου μετώπου στην κατεύθυνση της αξιοποίησής του για τον λαό και την κοινωνία.