Η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» σε Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Πρόκειται για μια κωμωδία μυστηρίου του Γιάννη Γαλανόπουλου με τους Σταύρο Νικολαΐδη, Βασίλη Κούκουρα και Αποστόλη Ζωναρά
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει τρείς (3) θεατρικές παραστάσεις στις 26, 27 και 28 Ιουλίου 2026, σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία του έργου «Καραμέλες Ούζου». Πρόκειται για μια κωμωδία μυστηρίου του Γιάννη Γαλανόπουλου η οποία ξεκινά με στοιχεία ταινίας μυστηρίου και καταλήγει σπονδυλωτά σε μια σύγχρονη ατακάριστη και ανατρεπτική κωμωδία μέχρι δακρύων, με βιτριολικές ατάκες, συνεχείς ανατροπές και αστείες καταστάσεις.
Το φινάλε αναπάντεχο και γλυκόπικρα συγκινητικό έρχεται να δώσει εξήγηση σε όσα περίεργα συνέβησαν.
Πρωταγωνιστούν οι: Σταύρος Νικολαΐδης, Βασίλης Κούκουρας, Αποστόλης Ζωναράς.
Ραδιοφωνική Συμμετοχή: Κατερίνα Ζαρίφη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και οι παραστάσεις θα δοθούν, όπως παρακάτω:
- 26-7-2026 και ώρα 21.15 στον Σταφιδόκαμπο Ηλείας του Δ. Ανδραβίδας Κυλλήνης στο χώρο του Θερινού κινηματογράφου «Σινέροδον».
- 27-7-2026 και ώρα 21.15 στην Κάτω Αχαΐα στο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου.
- 28-7-2026 στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Θέρμου.
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