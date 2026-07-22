"Πάρτι" από οχήματα στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων - Μέχρι και πινακίδες ξήλωσαν - ΦΩΤΟ

Μια άναρχη κατάσταση καταγγέλουν εργαζόμενοι ακόμη και ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάνω στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων, τόσο από ΙΧ αυτοκίνητα όσο και οχήματα τροφοδοσίας.

Μια πινακίδα ξηλώθηκε όταν -σύμφωνα με εργαζόμενη σε κατάστημα του πεζόδρομου- φορτηγό όχημα τροφοδοσίας έπεσε πάνω της πρόσφατα. Η πινακίδα κόπηκε από τη βάση και κάποιοι την πέταξαν προσωρινά στο διάζωμα του πεζόδρομου, μέσα στα χόρτα. Σύμφωνα με εργαζόμενους της περιοχής -ακόμη και αυτόπτες μάρτυρες- δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς έχουν ξαναπέσει οχήματα πάνω στις πινακίδες που βρίσκονται στις εισόδους του πεζόδρομου και προειδοποιούν για κίνηση -εκτός των άλλων- παιδιών σε αυτόν.

Την ίδια στιγμή τα συστήματα αυτόματου ποτισμού, που τοποθετήθηκαν στο "πράσινο διάζωμα" του πεζόδρομου δεν λειτουργούν. Αποτέλεσμα είναι τα περισσότερα φυτά να έχουν ξεραθεί.

Όσο για τη στάθμευση, τόσο στις εισόδους του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων, όσο και πάνω σε αυτόν... καλά κρατεί, ενώ σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες, όπως λένε μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, αγγίζει και τα όρια της πρόκλησης.