Μυρτώ της Πάρου: 14 χρόνια μετά, η μητέρα της αρνείται να συμβιβαστεί με το άδικο

Δεκατέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 22 Ιουλίου, από τη βίαιη επίθεση που άλλαξε για πάντα τη ζωή της Μυρτώς και της οικογένειάς της στην Πάρο.

Με μία φορτισμένη ανάρτηση, η μητέρα της, Μαρία Κοτρώτσου, επιστρέφει στη νύχτα του 2012 και περιγράφει όσα ακολούθησαν: την απόγνωση των πρώτων ημερών, την αβεβαιότητα, τον θυμό, αλλά και έναν καθημερινό αγώνα που δεν σταμάτησε ποτέ.

Το μήνυμά της δεν αποτελεί μόνο μία προσωπική κατάθεση πόνου. Είναι ταυτόχρονα μία δημόσια διαμαρτυρία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με κινητική αναπηρία και οι οικογένειές τους στην Ελλάδα.

«Η ζωή σου έμεινε ακίνητη και μαζί σου η δική μου», γράφει απευθυνόμενη στην κόρη της, αποτυπώνοντας σε μία φράση το βάρος των τελευταίων 14 ετών.

Η Μαρία Κοτρώτσου μιλά για τον συνεχή αγώνα απέναντι στα εμπόδια της καθημερινότητας, στην έλλειψη προσβασιμότητας και σε συμπεριφορές που συχνά πληγώνουν όσο και οι πρακτικές δυσκολίες. Επισημαίνει ότι όσα βιώνει η Μυρτώ δεν αποτελούν μεμονωμένες εμπειρίες, αλλά πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους με αναπηρία.

Απαντά, μάλιστα, σε όσους αντιμετωπίζουν τις συνεχείς δυσκολίες με απορία ή δυσπιστία. Όπως σημειώνει, πολλοί άνθρωποι και οι οικογένειές τους μπορεί να μην έχουν πλέον τη δύναμη να αντιδράσουν, έχοντας εξαντληθεί από τον καθημερινό αγώνα.

Η ίδια, ωστόσο, δηλώνει αποφασισμένη να μη σιωπήσει και να μη συμφιλιωθεί με αυτό που επιβλήθηκε βίαια στη ζωή της κόρης της. Υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να σπρώχνει το αμαξίδιό της με όση δύναμη διαθέτει, προσπαθώντας να της χαρίζει στιγμές χαράς και ελπίζοντας να τη δει να χαμογελά.

Η επίθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα

Ήταν 22 Ιουλίου 2012 όταν η τότε 15χρονη Μυρτώ δέχθηκε άγρια επίθεση σε παραλία της Πάρου. Ο δράστης τη χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, προκαλώντας της βαριές και μη αναστρέψιμες βλάβες.

Η έφηβη μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και ακολούθησε ένας μακρύς κύκλος νοσηλειών και θεραπειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από τότε παραμένει καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο και χρειάζεται διαρκή φροντίδα.

Ο δράστης εντοπίστηκε, συνελήφθη και καταδικάστηκε για την επίθεση. Η δικαστική απόφαση, όμως, δεν μπορούσε να αποκαταστήσει τη ζωή που στερήθηκε από τη Μυρτώ ούτε να αναιρέσει το τεράστιο βάρος που επωμίστηκε η οικογένειά της.

Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, η επέτειος δεν λειτουργεί απλώς ως υπενθύμιση ενός εγκλήματος που συγκλόνισε τη χώρα. Μέσα από τα λόγια της μητέρας της Μυρτώς μετατρέπεται σε έκκληση για αξιοπρέπεια, ουσιαστική στήριξη και ίσα δικαιώματα για κάθε άνθρωπο με αναπηρία.