Σία Αναγνωστοπούλου: Κατέθεσε κοινοβουλευτική αναφορά για τις συνθήκες λειτουργικής ασφυξίας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη κατέθεσε η βουλευτής Αχαΐας, της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου σχετικά με την επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας (Ε.Α.Υ.Α.) , μέσω της οποίας αναδεικνύει τις συνθήκες λειτουργικής ασφυξίας που επικρατούν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, σε μια περιφερειακή ενότητα με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων, ο οποίος υπερδιπλασιάζεται σε ετήσια βάση λόγω της κίνησης στο αεροδρόμιο του Αράξου και τo λιμάνι της Πάτρας.

Σύμφωνα με την επιστολή, παρά τις τεράστιες απαιτήσεις αστυνόμευσης —από την αντιμετώπιση του σοβαρού εγκλήματος και της ενδοοικογενειακής βίας, μέχρι τις μεταγωγές και τη φύλαξη ευπαθών στόχων— η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας βρίσκεται αντιμέτωπη με οξεία γήρανση και αποδιοργάνωση, καθώς το 31,7% της οργανικής της δύναμης βρίσκεται μόνιμα «εκτός μάχης» εξαιτίας οργανικών ελλειμμάτων, αποσπάσεων και υπηρεσιών γραφείου. Ιδιαίτερα καταστροφική χαρακτηρίζεται η απόφαση να στελεχωθεί το νεοϊδρυθέν Τμήμα Διμοιριών Υποστήριξης αποκλειστικά με εσωτερικές μετακινήσεις 28 αστυνομικών από τα ήδη υποστελεχωμένα Αστυνομικά Τμήματα της Πάτρας, αντί να καλυφθούν οι θέσεις από τον πίνακα μεταθέσεων εκτός Αχαΐας, όπως ρητά προβλέπει το Π.Δ. 100/2003 για τις νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες.

Η πρακτική αυτή οδηγεί σε λειτουργική κατάρρευση των τοπικών τμημάτων, ακινητοποίηση περιπολιών, μετατροπή της ΟΠΚΕ σε διμοιρία και εξοντωτική υπερεργασία του προσωπικού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των αστυνομικών..

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου ζητά από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων. Καλεί το Υπουργείο να εφαρμόσει τη νομιμότητα στελεχώνοντας το νέο τμήμα αποκλειστικά από τον πίνακα μεταθέσεων εκτός νομού, να ενισχύσει εκτάκτως τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας ενόψει των μαζικών συνταξιοδοτήσεων, καθώς και να καλύψει τις απαραίτητες ανάγκες σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και οχήματα μεταφοράς.