Σταύρος Γεωργίου: Το τελευταίο βίντεο και το πρόσωπο δίπλα του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο ο 73χρονος δικηγόρος φέρεται να καταγράφεται για τελευταία φορά ζωντανός. Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά και την παρουσία ενός ακόμη ατόμου που διακρίνεται να κινείται κοντά του, όπως γράφει το newsit.gr.

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του συγκεκριμένου προσώπου ούτε έχει ανακοινωθεί ότι θεωρείται ύποπτο. Στόχος των Αρχών είναι να εξακριβώσουν εάν συνδέεται με τις τελευταίες κινήσεις του ποινικολόγου ή εάν η παρουσία του στο σημείο ήταν συμπτωματική.

Παράλληλα, συλλέγεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η διαδρομή του Σταύρου Γεωργίου και να εντοπιστούν όσοι μπήκαν ή βγήκαν από την πολυκατοικία κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τα νεότερα ιατροδικαστικά ευρήματα ενισχύουν το σενάριο της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο θάνατος του ποινικολόγου προήλθε από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα, οι οποίες προκλήθηκαν με θλων και αμβλύ όργανο.

Οι Αρχές εξετάζουν ποιο αντικείμενο χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων στα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν από τον χώρο.

Στο γραφείο δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης της εισόδου. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο ο 73χρονος να γνώριζε το πρόσωπο που συνάντησε ή να του άνοιξε ο ίδιος την πόρτα. Πρόκειται, ωστόσο, για ερευνητική εκδοχή και όχι για οριστικό συμπέρασμα.

Αναζητείται το κινητό τηλέφωνο

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο κινητό τηλέφωνο του Σταύρου Γεωργίου, το οποίο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί. Οι αστυνομικοί ερευνούν εάν αφαιρέθηκε από τον δράστη, προκειμένου να αποκρυφθούν επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά ίχνη.

Παράλληλα εξετάζονται οι τηλεφωνικές επαφές, οι επαγγελματικές συναντήσεις και οι υποθέσεις που χειριζόταν ο ποινικολόγος. Δεν έχει ακόμη προκύψει επισήμως ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης, ενώ οι αστυνομικοί κρατούν ανοιχτές όλες τις κατευθύνσεις της έρευνας.

Πώς εντοπίστηκε

Τον 73χρονο αναζητούσαν επί ώρες συγγενικά του πρόσωπα, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις. Οι δύο ανήλικες κόρες του πήγαν τελικά στο γραφείο του και ζήτησαν βοήθεια για να ανοίξει η πόρτα.

Ο θυρωρός της πολυκατοικίας μπήκε στον χώρο και εντόπισε τον ποινικολόγο χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ το γραφείο αποκλείστηκε για να πραγματοποιηθεί έρευνα από τα αρμόδια εγκληματολογικά κλιμάκια.

Οι επόμενες κινήσεις του Ανθρωποκτονιών επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση του προσώπου που εμφανίζεται στο βιντεοληπτικό υλικό, στον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου θανάτου και στην ανάλυση των γενετικών και δακτυλοσκοπικών ευρημάτων.