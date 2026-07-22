Λευκάδα: Νεκρή 73χρονη που ανασύρθηκε από τη θάλασσα- Συγκλονιστική προσπάθεια διάσωσης

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη, στην παραλία του Κάστρου στη Λευκάδα, όπου μία 73χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα.

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε για την ανάνηψή της, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ilefkada.gr η 73χρονη είχε πάει μόνη της στην παραλία και μπήκε στη θάλασσα για να κολυμπήσει. Λίγη ώρα αργότερα, άλλοι λουόμενοι την αντιλήφθηκαν να επιπλέει σε ύπτια θέση και κινητοποιήθηκαν αμέσως.

Άνθρωποι που βρίσκονταν στην ακτή έσπευσαν να τη βγάλουν από το νερό, ενώ στην προσπάθεια παροχής πρώτων βοηθειών συμμετείχαν ο ναυαγοσώστης της παραλίας και ένας αναισθησιολόγος, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στο σημείο με την οικογένειά του.

Ο γιατρός παρέμεινε στο πλευρό της 73χρονης και κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο. Παρά τις επίμονες προσπάθειες που έγιναν από την πρώτη στιγμή, η γυναίκα κατέληξε.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο νερό δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.