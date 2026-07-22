Μαίρη Λίντα: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της- Η επιθυμία της

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα αποχαιρετήσουν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού τη Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του ιδρύματος. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν ήταν τυχαία, καθώς ανταποκρίνεται σε επιθυμία που είχε εκφράσει η ίδια η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένειά της ζητά, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές υπέρ του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα είχε επιλέξει με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενείται στο ίδρυμα από τις 31 Οκτωβρίου 2018. Όπως γνωστοποίησε η διοίκησή του, έφυγε ήρεμα στις 5 το πρωί της Τετάρτης, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Ευαγγελία, καθώς και ανθρώπους του Γηροκομείου που τη φρόντιζαν τα τελευταία χρόνια.

Οι ρίζες της στη Δυτική Ελλάδα

Η απώλειά της αγγίζει ιδιαίτερα και τη Δυτική Ελλάδα. Η Μαίρη Λίντα γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1935 στον Πύργο Ηλείας και, παρότι η οικογένειά της εγκαταστάθηκε αργότερα στην Αθήνα, η καταγωγή της παρέμεινε ένας ισχυρός δεσμός με την περιοχή.

Από πολύ μικρή ηλικία βρέθηκε κοντά στη μουσική και στη σκηνή. Η συνάντησή της με τον Μανώλη Χιώτη οδήγησε στη δημιουργία ενός από τα διασημότερα καλλιτεχνικά ζευγάρια του ελληνικού τραγουδιού. Η χαρακτηριστική φωνή της συνδέθηκε με τραγούδια που ξεπέρασαν την εποχή τους και εξακολουθούν να ακούγονται στις νεότερες γενιές.