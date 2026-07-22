Εκ νέου πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας ο Ανδρέας Οικονόμου

Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας κατά τη συνεδρίασή του την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, συγκρότησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Και συνεχίζει:

Με πρόταση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου, παραμένει πρόεδρος ο κ. Ανδρέας Οικονόμου και αντιπρόεδρος ο κ. Χαράλαμπος Παναγιωτακόπουλος.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που θα υπηρετήσει για το δεύτερο ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ανδρέας Οικονόμου του Αθανασίου, Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Παναγιωτακόπουλος του Γεωργίου, Δημότης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

-Δημήτριος Ελευθεριώτης του Γεράσιμου, Δημοτικός Σύμβουλος.

-Βασιλική Ψυχράμη του Χρήστου, Δημοτική Σύμβουλος.

-Μιχαήλ Κωστάκης, Πλωτάρχης Λ.Σ., Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής.

-Ελένη Κωσταρίδη του Σταματίου, δημότισσα.

-Γεώργιος Αγγελόπουλος του Άγγελου, δημότης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

-Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα, Δημοτική Σύμβουλος.

-Νικόλαος Καραΐσκος του Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος.

-Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος.

-Κυριάκος Βικάτος, Σημαιοφόρος Λ.Σ., αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής.

-Πέτρος Δαδιώτης, δημότης.

-Σοφία Αντωνάτου του Σαράντη, δημότισσα.

-Φώτιος Βασιλείου, δημότης.