Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκδηλώσεων παρουσίασης της μελέτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελαιοπαραγωγής στη Δυτική Ελλάδα

Σημαντική ανταπόκριση συνάντησε ο κύκλος των τριών εκδηλώσεων που διοργάνωσε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Ολιστική Προσέγγιση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ελαιοπαραγωγής στη Δυτική Ελλάδα», τονίζεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, η οποία έχει ως εξής:

"Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον Αστακό, στη Χαλανδρίτσα και στα Κρέστενα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον παραγωγών, εκπροσώπων συνεταιρισμών, γεωπόνων, επιστημόνων, στελεχών της αυτοδιοίκησης και πολιτών, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα συμπεράσματα της μελέτης και να συμμετείχαν σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας στη Δυτική Ελλάδα.

Την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Φίλιας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ελαιοπαραγωγή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της αγροτικής οικονομίας της Περιφέρειας και ότι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, της καινοτομίας και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού παραγωγικού μοντέλου.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων παρουσιάστηκαν τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, με έμφαση στις προοπτικές ανάπτυξης της ελαιοκαλλιέργειας, στις προτάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, καθώς και στις δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονων εργαλείων και καινοτόμων πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εισηγήσεις των στελεχών της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι ανέπτυξαν ζητήματα που αφορούσαν τη μετάβαση από τη μελέτη στην εφαρμογή, τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ελαιοπαραγωγή, καθώς και τα αποτελέσματα ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, όπως τα ECOBASE, TAGsTwo και AMBITIOUS, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την προστασία της ελιάς και τη βιώσιμη διαχείριση της καλλιέργειας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη συνεχίζουν να επενδύουν στη γνώση, στην έρευνα και στην καινοτομία, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των παραγωγών και τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και βιώσιμης ελαιοπαραγωγής, ικανής να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής.