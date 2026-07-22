Βουλή: Άρση ασυλίας για Μάριο Σαλμά και Ζωή Κωνσταντοπούλου

Την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά αποφάσισε η ολομέλεια, με 157 ψήφους «υπέρ» της άρσης, 66 ψήφους «κατά» της άρσης και 7 «παρών». Η ολομέλεια κλήθηκε να αποφασίσει επί αιτήσεως άρσης ασυλίας του βουλευτή, μετά από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Σαλμάς μιλώντας σήμερα στην ολομέλεια, καταλόγισε στον 'Αδωνι Γεωργιάδη σχέσεις διαπλοκής με τη Novartis και με τον προστατευόμενο μάρτυρα «Αναστασίου» και παθητική δωροδοκία.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής είπε ότι στα 26 χρόνια που είναι βουλευτής, μπορεί να υπήρξαν σκληρές αντιπαραθέσεις αλλά δεν ξεπέρασε ποτέ τα όρια. Επειδή δε πάντα σεβόταν τα όρια, έως την ηλικία που είναι σήμερα, ποτέ του δεν μηνύθηκε από πολίτη και πόσο μάλλον από συνάδελφο. «Τα επιχειρήματά μου ήταν κοντά στην αλήθεια και μπορούσα να τα αποδείξω. Δεν θα έπαιρνα τον λόγο σήμερα, αν η συκοφαντία δεν ήταν σοβαρό αδίκημα για μένα, έναν καθηγητή της ιατρικής, τόσα χρόνια αντιπρόσωπο μεγάλου μέρους κόσμου, και γιατρό. Ο κ. Γεωργιάδης με μήνυσε για όσα είπα, σε συνέντευξή μου, στον έγκριτο δημοσιογράφο τον κ. Γιώργο Σαχίνη. Στη συνέντευξη αυτή, δεν αναφέρθηκα σε κανένα συγκεκριμένο γεγονός, που συνέβη σε τόπο και χρόνο και που αφορά τον κ. Γεωργιάδη, και άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης», είπε ο Μάριος Σαλμάς.

Ο βουλευτής ανέγνωσε απόσπασμα της έγκλησης του 'Αδωνι Γεωργιάδη στην οποία αναφέρει ότι η εικόνα του που θίγεται αποτελεί θεσμικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του κράτους. «Σοκαριστικό. Δεν αποτελούν οι νόμοι, το κράτος δικαίου, οι θεσμοί αλλά η εικόνα του κ. Γεωργιάδη....», σχολίασε ο Μάριος Σαλμάς και πρόσθεσε: «Να σας πω τώρα τι είναι αυτό που πιθανώς τον ενόχλησε. Είπα δύο πράγματα. Για το ένα με μήνυσε, για το άλλο δεν με μήνυσε και ούτε το απάντησε ποτέ. Το ένα, που με μήνυσε, ήταν γιατί είπα ότι ξέρω πως γίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία και το έχω κατ’ επανάληψη πει ότι γίνονται με απευθείας διαγωνισμούς, με απευθείας αναθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, το είπα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι διοικητής νοσοκομείου ο κ. Γεωργιάδης. Το δεύτερο που είπα είναι να μου απαντήσει αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίδουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης, για να κάνει καριέρα ο ίδιος. Αυτό δεν μου το απάντησε ούτε με μήνυσε αν και είναι σοβαρό γιατί έχει και υπαινιγμό παθητικής δωροδοκίας».

Ο βουλευτής είπε πως «επειδή σήμερα παίζεται η φήμη και υστεροφημία του», θα αποδείξει «πως ο κ. Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή». Διευκρίνισε δε ότι όσα θα πει, τα λέει σήμερα γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούσε να επιδείξει μηνύματα γιατί αυτό απαγορευόταν, μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, που λέει ότι μπορεί να γίνει χρήση μόνο ως υπερασπιστική γραμμή. «Με διευκόλυνε με μήνυσε και τώρα θα τα ακούσει», είπε ο Μάριος Σαλμάς και κατήγγειλε:

«Ο κ. Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που, ως υπουργός, με τις αποφάσεις του, επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ο ορισμός. Όπως και ο κ. Γεωργιάδης, σε πρόσφατη ανάρτησή του, τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Novartis, τον κ. Φρουζή, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι ‘η κυρία τάδε, πήρε διαφήμιση από τη Novartis σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στον Φρουζή, να της δώσει, έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός Υγείας κι εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με τον Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Novartis, που ποτέ δεν έκρυψα ότι δεν ήξερα το TCR' και ήταν ο μόνος νεοδημοκράτης υπουργός που αναφερόταν στο πρώτο TCR το 2016, τον κάλεσα στο γραφείο μου, τον ενημέρωσα και μου το παραδέχθηκε. Ορίστε. Ζητώ από την εισαγγελία να ξεκινήσει η έρευνα ξανά και εγώ θα πάω να καταθέσω τα πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν το αντάλλαγμα».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, «για να διευκολύνει» τους βουλευτές πως θα ψηφίσουν σήμερα, τους είπε να ακούσουν και κάτι άλλο «συγκλονιστικό»: «Ο κ. Γεωργιάδης όσο ωρύονταν για τους μάρτυρες της Novartis, συνομιλεί με έναν από αυτούς, όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας ως “ Αναστασίου”, και του υποδεικνύει την κατάθεσή του, πως θα την καθορίσει, με αντάλλαγμα ότι θα του το “ ξεπληρώσει”. Προσέξτε, το επόμενο μήνυμα που θα σας δείξω. Εγώ είχα κάνει μήνυση στον Μανιαδάκη, που ως “ Αναστασίου”, ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με 20 μήνες φυλάκιση αρχικά, αφού του δόθηκε ελαφρυντικό πρότερου βίου, με βάση ένορκη κατάθεση που έκανε ο κ. Γεωργιάδης, στη δίκη τη δική μου. Δηλαδή, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος, και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει τον μάρτυρα! Απέναντι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας! Να το πω αλλιώς, ο ένας από τους δέκα που μας μπλέξανε στη Novartis, δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου και αυτό αναγνωρίζεται, ως ελαφρυντικό, επηρεάζει την απόφαση του δικαστηρίου».

Ο κ. Γεωργιάδης μιλάει με τον Μανιαδάκη όσο εκείνος ήταν «Αναστασίου», είπε ο Μάριος Σαλμάς και πρόσθεσε: «Πού τον ήξερε ότι είναι “ Αναστασίου” και συνομιλεί μαζί του και του λέει, “ πρόσεξε, μην ενδώσεις στην Τουλουπάκη, άλλαξέ τα, κι εγώ θα σε υποστηρίξω”. Και τι υποστήριξη του κάνει; Πρώτον, δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιαδάκης έλεγε ότι όλοι οι συνεργάτες του 'Αδωνι και εν γνώσει του τα ‘παιρναν. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα; Στη δίκη μου του δίνει αυτή τη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του 'Αδωνι Γεωργιάδη στο κινητό, που του λέω ότι “ στο TCR ήσουν ο δεύτερος, μετά τον Μανιαδάκη, εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί ενεπλάκης στην υπόθεση τη δική μου;”. Μου λέει ο Γεωργιάδης: “ Στη δίκη εγώ ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό διότι έτσι του είχα υποσχεθεί, όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη, κι εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω”».

Μετά από όλα τα προαναφερόμενα, ο Μάριος Σαλμάς απευθύνθηκε στην εθνική αντιπροσωπεία, λέγοντας: «Μετρήστε τα αδικήματα... Ζητώ να ξανανοίξει η υπόθεση της Novartis. Kύριε πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κ. Γεωργιάδη».

Τα όσα είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής σχολίασαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων:

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως όσα κατέθεσε ο κ. Σαλμάς στα πρακτικά, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία, τέλεσης μειζόνων ποινικών αδικημάτων και δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται το βρόμικο πρόσωπο της διαπλεκόμενης εγκληματικής οργάνωσης που έχει καθίσει και σε βουλευτικά και σε κυβερνητικά έδρανα.

Τα όσα κατέθεσε από το βήμα της Βουλής ο Μάριος Σαλμάς συνιστούν αναβάθμιση της υπόθεσης, που εμπλέκουν φαρμακευτικές εταιρείες, μέσα ενημέρωσης και πολιτικά πρόσωπα, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Το ερώτημα, τόνισε, δεν είναι αν πρέπει να ασκηθεί δίωξη εις βάρος του κ. Σαλμά, το ερώτημα είναι αν στέκεται ή όχι ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του υπουργού Υγείας.

«Όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε. Τώρα που τα λέει ο Σαλμάς, μούγκα!», είπε ο Παύλος Πολάκης ο οποίος ζήτησε τον λόγο, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και σχολίασε: «Karma is a bitch! Δικαιωνόμαστε! Ο Μάριος Σαλμάς δείχνει στεγνό τον "αδιευκρίνιστο" Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε τη Novartis να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης» Σπύρος Τσιρώνης σχολίασε ότι «άρχισαν να ανοίγουν στόματα» και αποδεικνύεται ότι έχουμε μια «κεκαλυμμένη ολιγαρχία» που υποστηρίζεται μόνο από συμφέροντα ξένων και εγχώριων ολιγαρχών και βιομηχανιών και θα αποδειχθεί πιο καθαρά και στο επόμενο διάστημα.

Η Ελληνική Λύση θα αναλάβει πρωτοβουλία, όπως είπε ο Κωνσταντίνος Χήτας, και όπως κατέθεσε αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για όσα κατήγγειλε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι έπαιρνε μίζα, έτσι θα πράξει και με τα στοιχεία που κατέθεσε ο Μάριος Σαλμάς για τον 'Αδωνι Γεωργιάδη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος είπε ότι είναι πολύ στενόχωρο που ο κ. Σαλμάς έδωσε σήμερα «συγχωροχάρτι» σε αυτούς οι οποίοι έβαλαν δέκα πολιτικά πρόσωπα «στα μανταλάκια», μεταξύ των οποίων, και τον ίδιο τον κ. Σαλμά. «Σε μια προσωπική αντιπαράθεση με τον 'Αδωνι Γεωργιάδη, δίνει συγχωροχάρτι σήμερα στο κόμμα εκείνο το οποίο εγκαλείται για τους ποινικούς κώδικες, το οποίο είναι το κόμμα όπου ήταν οι αρχιερείς της σκευωρίας Novartis, και απορώ και με το ΠΑΣΟΚ γιατί και δικά σας στελέχη κρεμάστηκαν “ στα μανταλάκια”», είπε ο κ. Σιμόπουλος.