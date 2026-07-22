Τζέιμς Δαλαμάγκας: «Όχι» από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών στην έκδοσή του στην Αυστραλία

Στην Ελλάδα παραμένει ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, καθώς το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφάσισε σήμερα να μην κάνει δεκτό το αίτημα των αυστραλιανών αρχών για την έκδοσή του.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί την πλέον καθοριστική εξέλιξη σε μια υπόθεση με έντονη τοπική διάσταση, η οποία άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλεια. Εκεί εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Ελληνοαυστραλός, έπειτα από σχεδόν 27 χρόνια κατά τα οποία καταζητούνταν από τις αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όπως αναφέρει το skai.gr καθοριστικό στοιχείο για την απόφαση αποτέλεσε το γεγονός ότι η πράξη για την οποία ζητείται η έκδοσή του έχει παραγραφεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Ο συνήγορός του είχε ήδη υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών πριν από τη σημερινή κρίση επί του αιτήματος έκδοσης.

Από το Αίγιο στο Συμβούλιο Εφετών Πατρών

Η υπόθεση συνδέθηκε με την Αχαΐα όταν οι ελληνικές αρχές εντόπισαν τον Δαλαμάγκα σε αγροτική περιοχή έξω από το Αίγιο. Φέρεται να είχε δημιουργήσει εκεί μια νέα καθημερινότητα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας και το όνομα «Αντώνης Τζήμας».

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά μετά τη σύλληψή του, ζούσε απομονωμένος σε κατοικία της περιοχής και ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες, διατηρώντας χαμηλό προφίλ. Η επιχείρηση για τη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από παρακολούθηση των κινήσεών του από τις ελληνικές αρχές.

Ακολούθησε η μεταφορά του ενώπιον των δικαστικών αρχών της Πάτρας, ενώ παράλληλα άρχισε η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος έκδοσης που είχε υποβάλει η Αυστραλία.

Η πολύκροτη υπόθεση, η οποία ξεκίνησε από το Σίδνεϊ το 1999, κατέληξε έτσι να κριθεί δικαστικά στην Πάτρα, με το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών να αποφαίνεται τελικά υπέρ της μη έκδοσης.

Για ποια υπόθεση καταζητείται στην Αυστραλία

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας καταζητείται από τις αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας για την υπόθεση της δολοφονίας του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου.

Ο Γιαννόπουλος έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 1999, έπειτα από αιματηρό περιστατικό σε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή Μπέλμορ του Σίδνεϊ. Οι αυστραλιανές αρχές αποδίδουν στον Δαλαμάγκα εμπλοκή στη δολοφονία, κατηγορία για την οποία ο ίδιος θεωρείται ύποπτος και όχι καταδικασμένος.

Μετά το περιστατικό, φέρεται να εγκατέλειψε την Αυστραλία και να κατέφυγε στην Ελλάδα. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ενώ η υπόθεσή του συμπεριλήφθηκε στη λίστα των πλέον καταζητούμενων προσώπων της Αυστραλίας.

Η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξακολουθεί, ακόμη και σήμερα, να εμφανίζει τον Δαλαμάγκα στη δημόσια λίστα των καταζητούμενων, με ενεργό ένταλμα για αδικήματα ανθρωποκτονίας. Η σχετική σελίδα παρέμενε αναρτημένη και μετά τη σημερινή απόφαση της Πάτρας.

Είχε αφεθεί ελεύθερος με όρους

Πριν από τη σημερινή απόφαση, ο Δαλαμάγκας είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, έπειτα από σχετικό αίτημα της υπεράσπισής του.

Μέχρι τότε κρατούνταν στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, εν αναμονή της οριστικής κρίσης για το αίτημα έκδοσης. Το βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης ήταν ότι το αδίκημα έχει υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με την ελληνική έννομη τάξη και, κατά συνέπεια, δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί η συνέχιση της κράτησής του για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ξεχωριστά από την υπόθεση της Αυστραλίας, είχε προηγηθεί δικαστική διαδικασία στο Αίγιο για αδικήματα που φέρεται να διαπιστώθηκαν μετά τον εντοπισμό του στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων η χρήση ψευδών στοιχείων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για αυτά του επιβλήθηκε ποινή, η οποία, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ανεστάλη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Τι μένει να φανεί μετά την απόφαση

Μέχρι την ώρα δημοσίευσης δεν έχει εκδοθεί νεότερη δημόσια ανακοίνωση από την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ή άλλη αρμόδια αρχή της Αυστραλίας ως αντίδραση στη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών.

Οι αυστραλιανές αρχές είχαν δηλώσει σε προηγούμενο στάδιο ότι το ένταλμα σύλληψης παραμένει ενεργό και ότι θα συνεχίσουν να εξετάζουν τις διαθέσιμες νομικές επιλογές. Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, εάν και με ποια διαδικασία θα επιχειρήσουν να κινηθούν μετά τη σημερινή απόφαση.

Το βέβαιο είναι ότι το ελληνικό δικαστήριο δεν εξέτασε την ουσία της κατηγορίας για τη δολοφονία στο Σίδνεϊ. Η κρίση του αφορούσε το εάν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για την παράδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία.

Η απόφαση της Πάτρας κλείνει, με τα σημερινά δεδομένα, τον δρόμο της έκδοσης. Δεν αναιρεί, όμως, το αυστραλιανό ένταλμα ούτε συνιστά δικαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητά του ως προς την υπόθεση του 1999.

Η εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει νέο κύκλο αντιδράσεων στην Αυστραλία, όπου η οικογένεια του Γιώργου Γιαννόπουλου ζητά εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες να οδηγηθεί ο καταζητούμενος ενώπιον της αυστραλιανής Δικαιοσύνης.