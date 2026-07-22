Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 23 έως 29-7-2026

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας το φιλμ "Her Private Hell-Η Δική της Κόλαση" με τη Σόφι Θάτσερ - Συνεχίζεται η "Οδύσσεια" που "σκίζει" εισπρακτικά ενώ την Τετάρτη 29-7 ξεκινά να προβάλλεται το "Spiden-Man: Κανούρια Μέρα" με τον Τομ Χόλαντ

Το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στις κλιματιζόμενες αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα τη νέα εβδομάδα από την Πέμπτη 23 έως και την Τετάρτη 29-7-2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 3 στις 23.20 καθημερινά "Η Δική της Κόλαση-Her Private Hell" H ταινία σε σκηνοθεσία και σενάριο του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν, διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική μητρόπολη βουτηγμένη στο νέον - έναν υπνωτικό κόσμο που μοιάζει να ξεπήδησε από σκοτεινή επιστημονική φαντασία, ισορροπώντας διαρκώς ανάμεσα στη σαγήνη και τη βία. Μέσα από αυτόν τον κόσμο αναδύονται δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί τον Private K έναν Αμερικανό στρατιώτη που, κυριευμένος από την απόγνωση, ψάχνει τη μικρή του κόρη, πεπεισμένος πως βρίσκεται παγιδευμένη στην Κόλαση. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην Elle μια νεαρή ανερχόμενη σταρ που καταρρέει υπό το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας: ο πατέρας της, ο πανίσχυρος Johnny Thunders πρόκειται να παντρευτεί τη μυστηριώδη Dominique - την πρώην κολλητή της φίλη. Διάρκεια: 109 λεπτά. Κατηγορία: Θρίλερ Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23/7/2026 Διανομή από The Film Group. Σκηνοθεσία: Nicolas Winding Refn, o οποίος μετά από δέκα χρόνια, επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη με ένα τολμηρό και βαθιά προσωπικό κινηματογραφικό όραμα. O 55χρονος Δανός, υποψήφιος για BAFTA σκηνοθέτης Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν έχει γυρίσει ιδιαίτερα φιλμ στο παρελθόν όπως το "Drive" (2011), "The Neon Demon" (2016), "Only God Forgives (2013), και Bronson (2008). Στο φιλμ "Her Private Hell" παίζουν οι ηθοποιοί: Sophie Thatcher, Charles Melton, Havana Rose Liu, Dougray Scott, Kristine Froseth. Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ, Δανία. Σενάριο: Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν, Έστι Τζιορντάνι.

Αίθουσα 1 στις 23.00 καθημερινά πλην Τετάρτης, Αίθουσα 3 στις 20.00 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 19.00 και στις 22.30 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 18.00 και στις 21.30 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 21.00 καθημερινά πλην Τετάρτης, Αίθουσα 8 στις 22.00 καθημερινά εκτός Τετάρτης "Οδύσσεια-The Odyssey" Η νέα ταινία του τιμημένου με Όσκαρ δημιουργού Κρίστοφερ Νόλαν, "Οδύσσεια", είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο (και στην Ελλάδα) εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Καταλληλότητα: Κ15 Διάρκεια: 172 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 16/7/2026. Διανομή από Tanweer. Σκηνοθεσία: Christopher Nolan (Οπενχάιμερ). Παίζουν οι ηθοποιοί: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya Coleman, Mia Goth, Ryan Hurst, James Remar, Elliot Page, Charlize Theron, John Leguizamo-Τζον Λεγκουιζάμο, Robert Pattinson ως Αντίνοος ενώ εμφανίζεται και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννη Κοκιασμένος. Τον Οδυσσέα είχαν υποδυθεί κατά το παρελθόν ηθοποιοί όπως ο αείμνηστος Κερκ Ντάγκλας και ο Αρμάν Ασάντ. Γυρίσματα έλαβαν χώρα και στη νότια Πελοπόννησο. Ένα από τα σημεία ήταν και το σπήλαιο του Νέστορα στη Μεσσηνία. Το φιλμ που έχει κοστίσει 250 εκατ. δολάρια, "σκίζει" εισπρακτικά. Έχει ξεκινήσει με εισπράξεις που παγκοσμίως ήδη έχουν φτάσει τα 283 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η «Οδύσσεια» σάρωσε στο ξεκίνημα προβολής της, στην καρδιά του καλοκαιριού, κόβοντας σε 212 αίθουσες πανελλαδικά, 151.415 εισιτήρια, το 4ήμερο 16-19/7/2026 όπως είδαμε στον πίνακα του box office στο flix.gr.

Η Αν Χάθαγουει ως Πηνελόπη στην ταινία "Οδύσσεια".

Αίθουσα 1 στις 20.30 καθημερινά πλην Τετάρτης "Εμμονή- Obsession" Αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος, ένας νεαρός άντρας κάνει μία μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρο του. Πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσοίωνο τίμημα. Διάρκεια: 108 λεπτά. Κατηγορία: Τρόμου. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026 Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 109 λεπτά. Σκηνοθεσία: Curry Barker. Ηθοποιοί: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson. Καταλληλότητα: Κ18. Το φιλμ τρόμου - φαινόμενο έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 442,9 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας η «Εμμονή» έως & τις 19/7/2026, έχει κόψει πανελλαδικά 242.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 19.40 καθημερινά πλην Τετάρτης (μεταγλωττισμένο) "Toy Story 5" Ταινία κινουμένων σχεδίων σε παραγωγή από την Pixar Animation Studios και διανομή από τη Walt Disney Pictures που έχει σαρώσει στα ταμεία παγκοσμίως με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν τα 959,2 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το «Toy Story 5» έχει κόψει πανελλαδικά έως τις 19 Ιουλίου 2026, 240.000 εισιτήρια. Τα πολυαγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν, και αυτή τη φορά ο Buzz Lightyear, ο Woody, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, ένα tablet που έρχεται ορμητικά στην παρέα με τις δικές της επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, τη Bonnie.

Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο ξέγνοιαστο; Σκηνοθεσία: McKenna Harris και Andrew Stanton. Σενάριο: Άντριου Στάντον Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια δανείζουν και πάλι τις φωνές τους οι Τομ Χανκς, Τιμ Aλεν, Τζόαν Κιούζακ. Διάρκεια: 102 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026. Διανομή από την Feelgood. *Η ταινία περιλαμβάνει το πρωτότυπο τραγούδι «I Knew It, I Knew You», από την Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και πρωτότυπη μουσική από τον βραβευμένο με Όσκαρ Ράντι Νιούμαν, ο οποίος επιστρέφει για να συνθέσει τη μουσική της πέμπτης ταινίας Toy Story.

Αίθουσα 1 στις 20.10 και στις 23.10 μόνο την Τετάρτη 29-7, Αίθουσα 6 στις 21.00 μόνο την Τετάρτη 29-7, Αίθουσα 8 στις 18.50 και στις 22.00 μόνο την Τετάρτη 29-7 "Spider-Man: Καινούρια Μέρα-Spider-Man: Brand New Day" Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τα γεγονότα της ταινίας «No Way Home» και ο Πίτερ Πάρκερ είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας εθελοντικά εξαφανιστεί από τη ζωή και τις αναμνήσεις των ανθρώπων που αγαπά. Καταπολεμώντας το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει πλέον το όνομά του, έχει αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην προστασία της πόλης του — ως Spider-Man πλήρους απασχόλησης — αλλά καθώς οι απαιτήσεις προς αυτόν μεγαλώνουν, η πίεση πυροδοτεί μια εκπληκτική φυσική εξέλιξη που απειλεί την ύπαρξή του, την ίδια στιγμή που ένα παράξενο νέο μοτίβο εγκλημάτων δημιουργεί μία από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29/7/2026. Σκηνοθεσία: Destin Daniel Cretton. Παίζουν οι ηθοποιοί: Tom Holland, ο οποίος επέστρεψε για την 4η ταινία του διάσημου σούπερ ήρωα της Μάρβελ, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, και ο Mark Ruffalo. Όπως διαβάσαμε, πρόκειται για την 38η ταινία του δημοφιλούς κινηματογραφικού σύμπαντοις της Μάρβελ. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 145 λεπτά.

Αίθουσα 6 στις 18.40 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Βαϊάνα" Στην live-action προσαρμογή της Disney της αγαπημένης, υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας κινουμένων σχεδίων του 2016, η Βαϊάνα (η Αυστραλή Catherine Lagaʻaia) ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και, για πρώτη φορά, ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της Motunui με τον περιβόητο ημίθεο Maui (ο Dwayne Johnson) σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της. Την ταινία σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Emmy και Tony Award, Thomas Kail («Hamilton»), σε παραγωγή των Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia και Lin-Manuel Miranda, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth και Auliʻi Cravalho, η οποία έδωσε τη φωνή της στη Βαϊάνα στις ταινίες κινουμένων σχεδίων «Βαϊάνα» και «Βαϊάνα 2». Απολαύστε τις υπέροχες κινηματογραφικές εικόνες, τους ήχους και τα τραγούδια της ταινίας «Βαϊάνα» στις αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2026. Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια θα απολαύσετε τη Μαρίνα Σάττι & τον Μιχάλη Κουινέλη.



Διανομή από: FEELGOOD. Διάρκεια: 115 λεπτά. Η ταινία στη χώρα μας έχει κόψει έως & τις 19-7-2026, 43.892 εισιτήρια πανελλαδικά. Στο εξωτερικό, οι εισπράξεις της ταινίας "Moana-Βαϊάνα" έχουν φτάσει τα 179,5 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.