ΠΔΕ: Πάνω από 13.5 εκατ. ευρώ στην τοπική οικονομία και την καινοτομία από το ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, η απόφαση έγκρισης 49 αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων, προϋπολογισμού 13,5 εκατ. ευρώ. για τη δράση«Έρευνα και Καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα 2024» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, "η δράση επικεντρώνεται στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών, μέσω της ουσιαστικής ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Με τη δημοσίευση των πινάκων κατάταξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), σφραγίζεται η χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς της περιφερειακής οικονομίας. Η κατανομή των εγκεκριμένων έργων δομήθηκε πάνω στους 6 πυλώνες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας:

· Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων 4.0 (14 Εγκεκριμένες Προτάσεις). Στόχος: Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της παραγωγής, η διασφάλιση ποιότητας και η εισαγωγή ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα. –

· Ψηφιακές Τεχνολογίες (12 Εγκεκριμένες Προτάσεις). Στόχος: Η ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος πληροφορικής, η ανάπτυξη λογισμικού, η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές εφαρμογές για επιχειρήσεις.

· Υλικά – Μικροηλεκτρονική – Βιομηχανία (10 Εγκεκριμένες Προτάσεις). Στόχος: Η υποστήριξη της προηγμένης μεταποίησης, η χρήση νέων ανθεκτικών υλικών και η εξειδίκευση στη μικροηλεκτρονική.

· Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία (5 Εγκεκριμένες Προτάσεις). Στόχος: Η πράσινη μετάβαση, η βιώσιμη διαχείριση πόρων, η ανακύκλωση και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

· Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες (4 Εγκεκριμένες Προτάσεις)Στόχος: Η διασύνδεση του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος με καινοτόμες ψηφιακές και δημιουργικές εμπειρίες.

· Αειφόρος Ενέργεια (4 Εγκεκριμένες Προτάσεις). Στόχος: Η προώθηση καθαρών μορφών ενέργειας, η ενεργειακή εξοικονόμηση και οι έξυπνες ενεργειακές υποδομές.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα επιτυχούς σχεδιασμού περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής, καθώς υποβλήθηκε ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός προτάσεων υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς. Η πλειονότητα των εγκεκριμένων προτάσεων συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλές βαθμολογίες (άνω του 8/10 και σε πολλές περιπτώσεις άνω του 9/10).

Με αφορμή την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων, ο Περιφερειάρχης, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έγκριση των αποτελεσμάτων, κάνουμε πράξη τον κεντρικό στόχο της Περιφερειακής μας Στρατηγικής: Συνδέουμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά το ισχυρό ερευνητικό και ακαδημαϊκό δυναμικό της Δυτικής Ελλάδας με την τοπική επιχειρηματικότητα. Για να καλύψουμε το μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρξε, χρειάστηκε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό από 9 εκατ. ευρώ σε 13,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπηρετούμε σταθερά την αρχή της πολυσυλλεκτικής ανάπτυξης. Δεν περιορίζουμε τους πόρους σε έναν μόνο κλάδο ή μία περιοχή, αλλά διοχετεύουμε την ενίσχυση και στις τρεις Περιφερειακές μας Ενότητες - Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία – και σε όλο το εύρος της περιφερειακής μας οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετατρέπει τις αποφάσεις σε πράξη, δίνοντας τη δυνατότητα στην τοπική οικονομία και τα ερευνητικά ιδρύματα να πρωταγωνιστήσουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης. Η Δυτική Ελλάδα δηλώνει παρούσα, ευθυγραμμισμένη πλήρως με τις μεγάλες ευρωπαϊκές στρατηγικές.»

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ STEP

Στο μεταξύ ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, για την ενεργοποίηση των δράσεων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Με συνολικό προϋπολογισμό 13 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέτει ως προτεραιότητα τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και την ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας, μετατρέποντας τους ευρωπαϊκούς πόρους σε «καύσιμο» για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Η στρατηγική σύνδεσης της πρωτοβουλίας STEP με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας εστιάζει σε τρεις τομείς αιχμής, που είναι Ψηφιακές &Deep Technologies: Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και Μικροηλεκτρονική, Καθαρές & Πράσινες Τεχνολογίες: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Κυκλική Οικονομία, Βιοτεχνολογία & Τεχνολογίες Υγείας: Καινοτομία στη φαρμακευτική.

Οι δράσεις των 13 εκατ. ευρώ που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα θα κατευθυνθούν σε:

Συνεργατικά έργα μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων (με επίκεντρο το Πανεπιστήμιο Πατρών).

Υποστήριξη έργων με τη «Σφραγίδα STEP» (STEP Seal).

Πιλοτικές βιομηχανικές εφαρμογές.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στην επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα του τόπου να αξιοποιήσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος.