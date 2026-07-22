Επιμελητήριο Αχαΐας: Εθελοντική αιμοδοσία στο πλαίσιο του DRIVE SAFE ACHAIA 2026

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, προχωρά στη Β΄ Φάση της πρωτοβουλίας DRIVE SAFE ACHAIA 2026, διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την προώθηση της κοινωνικής προσφοράς.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, από τις 09:00 έως τις 13:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Με κεντρικό μήνυμα «Στον δρόμο προλαμβάνουμε. Στη ζωή προσφέρουμε.», η πρωτοβουλία συνδέει την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων με την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται σημαντικά, ενώ τα διαθέσιμα αποθέματα μειώνονται λόγω της θερινής περιόδου.

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί τη φυσική συνέχεια της εκστρατείας DRIVE SAFE ACHAIA, η οποία ξεκίνησε με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια. Μέσα από τη δεύτερη αυτή φάση, η πρωτοβουλία διευρύνει το κοινωνικό της αποτύπωμα, αναδεικνύοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν περιορίζεται μόνο στην πρόληψη των τροχαίων, αλλά εκφράζεται και μέσα από την προσφορά αίματος σε όσους το έχουν ανάγκη.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας απευθύνει ανοικτό κάλεσμα στα μέλη του, στις επιχειρήσεις της περιοχής, στους επαγγελματίες και σε όλους τους πολίτες της Αχαΐας να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία, αφιερώνοντας λίγα μόνο λεπτά από τον χρόνο τους για μια πράξη που μπορεί να χαρίσει ζωή.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από το εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, με πλήρη τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ομαλή εξυπηρέτηση των εθελοντών αιμοδοτών.

Εθελοντική Αιμοδοσία – DRIVE SAFE ACHAIA 2026

Την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026,

Ώρα: 09:00 – 13:30 στο Επιμελητήριο Αχαΐας.