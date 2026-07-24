Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26-7-2026

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΝΤΙΝΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 96
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΨΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΘΗΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΦΑΝΗΣ, ΝΑΣΟΣ, ΕΛΕΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΔΟΥΒΡΗ
ΕΤΩΝ 78
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΚΑΙΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗ ΔΟΥΒΡΗ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΒΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΒΡΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ χήρα Κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ-ΑΣΗΜΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓ. ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ
ΕΤΩΝ 15
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ : ΕΛΙΝΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ : ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΜΙΝΑ ΑΞΙΩΤΗ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ, ΑΛΙΚΗ ΑΞΙΩΤΗ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, ΚΙΝ.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου (Παλαιού) Πατρών, 40/θημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΕΤΩΝ 94)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Τα παιδιά του: Διονύσιος & Μαρία Διονυσοπούλου, Ελισάβετ Διονυσοπούλου
Τα εγγόνια του: Νικόλαος, Χριστίνα, Δανάη-Διονυσία
Τα αδέλφια του: Βασιλική (χήρα) Αλεξ. Δημητροπιούλου, Μαρία (χήρα) Αθαν. Καραχάλιου, Μυρσίνη (χήρα) Παν. Διονυσοπούλου, Αντιγόνη (χήρα) Στυλ. Μαρκάκη, Μιχαήλ & Ελένη Διονυσοπούλου, Νίκη (χήρα) Παυλ. Σοφιανόπουλου, Σωτηρία (χήρα) Γεωρ. Τσαπικούνη, Αναστασία (χήρα) Νικ. Ευθυμίου.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε ετήσιο μνημόσυνο το Σάββατο 25/7/2026 και ώρα 8.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 88
Τα παιδιά της; Μαρίνα και Γεράσιμος Πομώνης, Διονύσιος και Ιωάννα Τουλιάτου
Τα εγγόνια: Αγγελική, Ειρήνη
Οι λοιποί συγγενείς
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΑΛΕΞ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΑΝΤΩΝ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 π.μ., 40/ήμερο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεϊκων Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΤΑΣΟΥΛΑΣ χήρας ΚΩΝ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ
ΕΤΩΝ 91
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Σταματία Μιχαλιού,
Αικατερίνη χήρα Αντωνίου Μιχαλιού,
Ελισάβετ & Θεόδωρος Τσάμης.
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : Κωνσταντίνος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΕΣΘΕΝΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 77
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ AΔΕΛΦΙΑ:
ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΕΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΔΡ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΙΡΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΡΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΧΡΥΣΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΗ (χήρα ΓΕΩΡΓ.) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΛΕΞΙΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΦΑΣ,
ΘΕΟΔΟΣΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΑΡΕΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΑΠΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ, ΜΑΡΙΑ, ΝΑΤΑΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΪΛΑ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΪΛΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ (ΜΠΟΛΙΩΤΗ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ χήρας ΚΩΝ. ΧΡΥΣΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΙΚΟΥ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΙΚΟΥ,
ΜΑΡΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ,
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΜΟΣ,
ΖΩΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 – 7 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 76
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ
ΕΛΕΝΗ – ΝΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΑΘΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΟΛΥΜΠΙΑΣ (χήρας) ΝΙΚ.
ΛΑΠΠΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 97
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΛΑΠΠΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΠΠΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΙΤΟΡΙΟ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΒΟΝΑ
ΕΤΩΝ 68
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΟΥΣΕΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΒΟΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στην Ιερά Μονή Παναγίας Γηροκομείου Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔ.
ΠΕΤΡΙΔΗ
ΕΤΩΝ 88
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΤΖΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΙΔΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαραβαλίου, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΝΙΚ. ΚΑΣΠΙΡΗ
(ΕΤΩΝ 59)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΠΙΡΗ
Η ΑΝΗΨΙΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΣΠΙΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΔΩΡΑΣ ΦΕΣΣΙΑΝ
(ΕΤΩΝ 64)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Ο σύζυγος: Αντώνης Καλής
Τα παιδιά της: Ελένη & Παναγιώτης, Αθηνά & Χρήστος, Γεώργιος & Ιουλία
Τα εγγόνια της: Δώρα, Θεοδώρα, Νικόλας, Δημήτριος, Αντώνιος, Φαίη
Τα αδέλφια της: Αντώνιος & Άννα, Γεράσιμος & Όλγα, Κωνσταντίνος
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΟΛΗ
(ΕΤΩΝ 86)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Η σύζυγος: Πολυξένη
Τα παιδιά του: Βερονίκη & Αθανάσιος Αθανασάτος, Ιωάννης & Δανάη Μαριόλη, Ελένη Μαριόλη, Αγγελική & Φίλιππος Κατωπόδης
Τα εγγόνια του: Γεώργιος, Βασιλική, Άγγελος, Πολυξένη
Η αδελφή του: Ευαγγελία (χήρα) Κων. Μητροπούλου
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26/7/2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Γλαύκου Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 82)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Τα παιδιά: Αθανάσιος & Ευαγγελία, Δημήτριος & Ευμορφία, Βασιλική
Τα εγγόνια: Βασίλειος, Ελένη, Χρήστος, Ανδρόνικος, Βασιλική
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΙΑΝΝΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΝΑΤΑΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΣΙΔΕΡΑΚΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
{ΕΤΩΝ 92}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΔΕΡΑΚΗ
ΘΕΩΝΗ & ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΟΠΗ ΧΗΡ. ΧΑΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΥΣΗ ΧΗΡ. ΑΛΕΞ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ,
ΑΝΘΗ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Λεοντίου Ερυμάνθου, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΠΑΥΛΟΥ
ΦΩΤ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 68)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΑΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΦΩΤΙΟΣ & ΜΙΡΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΡΕΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Λεοντίου Ερυμάνθου, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 73)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΦΩΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΚΟΒΙΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΓΑΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
(ΕΤΩΝ 91)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε ετήσιο μνημόσυνο την Κυριακή 26/7/2026 και ώρα 9.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΕΤΩΝ 73
Η σύζυγος: Κωνσταντίνα
Τα αδέλφια
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ χήρας ΠΡΟΔ. ΜΕΜΕΛΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ - ΕΤΩΝ 101
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΟΣΜΑΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΟΥΡΑΝΙΑΣ χήρας ΚΩΝ. ΓΚΟΥΓΚΑ
ΕΤΩΝ 82
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΩΛΗΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26/7/2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σαραβαλίου Πατρών, 40/νθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 49)
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η μητέρα: Ιωάννα
Τα αδέλφια: Αλεξάνδρα και Νικόλαος Ψαρρός, Χαρίλαος και Αδαμαντία Στεφανοπούλου
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών Κωστόπουλος
Ευβοίας 133, Ζαρουχλέικα – Πάτρα
Τηλ.: 2614 001431 – 6938 061071
24ωρη εξυπηρέτηση.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26/7/2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών, 40/νθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΜΟΥΤΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Ο σύζυγος: Γεώργιος
Τα παιδιά: Ελευθερία & Ηρώδης Βασιλόπουλος, Ευφροσύνη & Κωνσταντίνος Κουφάκης, Νικόλαος & Φωτεινή Μούτου
Ο αδελφός: Παναγιώτης Αβραμόπουλος
Τα εγγόνια: Δημήτριος, Γεώργιος, Γεώργιος, Αθανασία, Καλλιόπη
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών Κωστόπουλος
Ευβοίας 133, Ζαρουχλέικα – Πάτρα
Τηλ.: 2614 001431 – 6938 061071
24ωρη εξυπηρέτηση.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ,
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ,
ΑΘΗΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΤΑΞΙΑ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ), ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΗΛ. ΠΑΝΤΑΖΗ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΤΑΖΗ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΘΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΑΘΗ χήρα ΑΝΤ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΜΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΝΑ, ΒΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 67
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ χήρας ΣΠΗΛ. ΨΥΛΛΙΑ
ΕΤΩΝ 67
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΓΙΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΩΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΣΠΙΡΗ
ΕΤΩΝ 71
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
O ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΣΠΙΡΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΣΠΙΡΗ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΠΙΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 – 7 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΤΣΙΡΑΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟY ΔΙΚΑΣΤΗ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡ. ΚΟΥΤΖΑΓΚΟΥΛΑΚΗ
ΕΤΩΝ 66
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ:
ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΣΟΦΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ, ΜΑΡΘΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΥΣΑ ΚΟΝΤΟΔΗΜΗΤΡΟ- ΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Ελευθερίου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (χήρας) ΠΑΝΤ.
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΕΤΩΝ 95
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Παλαιό Ι. Ν. Αγίου Ανδρέα Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΕΙΡΗΝΗΣ (χήρας) ΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ
ΕΤΩΝ 81
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΣΤΑΥΡΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΚΟΡΑΦΑ, ΚΑΙΤΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΘΕΑΝΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΕΙΡΗΝΗ, ΧΑΡΑ, ΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26-7-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής,γιαγιάς & θείας
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΥΖ. ΠΑΝ.
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ}
ΕΤΩΝ: 81
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αργυρώ & Γεώργιος Λουκόπουλος,
Εύη Βούλγαρη,
Ιωάννης Βούλγαρης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος & Ρούλα Γεωργακοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26-7-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Σανταμέρι Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένoυ μας πατέρα, αδελφού, παππού & θείου
ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 78
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Μιχάλης
Νικολέτα & Ανδρέας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26-7-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρλα Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένoυ μας αδελφού & θείου
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 60
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αντωνία & Αναστάσιος Νικολάου
Γεώργιος & Χριστίνα Αντωνοπούλου
Βασιλική Αντωνοπούλου
Φωτεινή & Αντώνιος Αντωνακόπουλος
Αγγελική & Ιωάννης Σταυρόπουλος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26-7-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένoυ μας πατέρα, αδελφού, παππού & θείου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 75
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας .
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης & Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Ρήγας & Αναστασία Θεοδωροπούλου, Άγγελος Θεοδωρόπουλος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παύλος Θεοδωρόπουλος,
Παρασκευή & Νικόλαος Χρυσανθόπουλος,
Βασιλική {χήρα} Γεωργ. Σιμωτά,
Σωτηρία {χήρα} Αριστ. Θεοδωρόπουλου,
Αγγελική {χήρα} Νικ. Θεοδωρόπουλου.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μάρθα-Μαρία, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος, Αγγελική –Μάρθα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26-7-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στην Κρύα Ιτεών Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένoυ μας συζύγου, πατέρα, αδελφού & θείου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 78
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Οικονομόπουλος, Παναγιώτης Οικονομόπουλος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική & Ιωάννης Αντωνόπουλος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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