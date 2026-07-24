Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26-7-2026

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΝΤΙΝΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΩΝ 93 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 96 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΨΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΘΗΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΦΑΝΗΣ, ΝΑΣΟΣ, ΕΛΕΑΝΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΔΟΥΒΡΗ ΕΤΩΝ 78 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΚΑΙΤΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗ ΔΟΥΒΡΗ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΒΡΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, ΚΩΝ/ΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΒΡΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ χήρα Κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 25-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ-ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΕΤΩΝ 15 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ : ΕΛΙΝΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ : ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΜΙΝΑ ΑΞΙΩΤΗ ΟΙ ΘΕΙΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ, ΑΛΙΚΗ ΑΞΙΩΤΗ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ" ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) ΤΗΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, ΚΙΝ.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου (Παλαιού) Πατρών, 40/θημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΕΤΩΝ 94) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Τα παιδιά του: Διονύσιος & Μαρία Διονυσοπούλου, Ελισάβετ Διονυσοπούλου Τα εγγόνια του: Νικόλαος, Χριστίνα, Δανάη-Διονυσία Τα αδέλφια του: Βασιλική (χήρα) Αλεξ. Δημητροπιούλου, Μαρία (χήρα) Αθαν. Καραχάλιου, Μυρσίνη (χήρα) Παν. Διονυσοπούλου, Αντιγόνη (χήρα) Στυλ. Μαρκάκη, Μιχαήλ & Ελένη Διονυσοπούλου, Νίκη (χήρα) Παυλ. Σοφιανόπουλου, Σωτηρία (χήρα) Γεωρ. Τσαπικούνη, Αναστασία (χήρα) Νικ. Ευθυμίου. Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected] ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε ετήσιο μνημόσυνο το Σάββατο 25/7/2026 και ώρα 8.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΕΤΩΝ 88 Τα παιδιά της; Μαρίνα και Γεράσιμος Πομώνης, Διονύσιος και Ιωάννα Τουλιάτου Τα εγγόνια: Αγγελική, Ειρήνη Οι λοιποί συγγενείς ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΑΛΕΞ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 90 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΑΝΤΩΝ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] -------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 π.μ., 40/ήμερο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεϊκων Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΤΑΣΟΥΛΑΣ χήρας ΚΩΝ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΕΤΩΝ 91 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Σταματία Μιχαλιού,

Αικατερίνη χήρα Αντωνίου Μιχαλιού,

Ελισάβετ & Θεόδωρος Τσάμης. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : Κωνσταντίνος



ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»: Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023. Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΕΣΘΕΝΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 77 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑ AΔΕΛΦΙΑ: ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΕΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΔΡ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 82 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΙΡΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΤΩΝ 83 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΡΥΣΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗ (χήρα ΓΕΩΡΓ.) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ ΕΤΩΝ 75 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΛΕΞΙΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΦΑΣ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΑΡΕΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΑΠΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ, ΜΑΡΙΑ, ΝΑΤΑΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΪΛΑ ΕΤΩΝ 86 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΪΛΑ Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ (ΜΠΟΛΙΩΤΗ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ χήρας ΚΩΝ. ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 87 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΙΚΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΙΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΜΟΣ, ΖΩΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 – 7 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 76 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ ΕΛΕΝΗ – ΝΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΑΘΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 25-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΟΛΥΜΠΙΑΣ (χήρας) ΝΙΚ. ΛΑΠΠΑ ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 97 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΛΑΠΠΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΠΠΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΙΤΟΡΙΟ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 25-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΒΟΝΑ ΕΤΩΝ 68 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΟΥΣΕΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΒΟΝΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 25-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στην Ιερά Μονή Παναγίας Γηροκομείου Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΠΕΤΡΙΔΗ ΕΤΩΝ 88 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΤΖΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαραβαλίου, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΝΙΚ. ΚΑΣΠΙΡΗ (ΕΤΩΝ 59) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΠΙΡΗ Η ΑΝΗΨΙΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΣΠΙΡΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. -----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 83 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΔΩΡΑΣ ΦΕΣΣΙΑΝ (ΕΤΩΝ 64) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Ο σύζυγος: Αντώνης Καλής Τα παιδιά της: Ελένη & Παναγιώτης, Αθηνά & Χρήστος, Γεώργιος & Ιουλία Τα εγγόνια της: Δώρα, Θεοδώρα, Νικόλας, Δημήτριος, Αντώνιος, Φαίη Τα αδέλφια της: Αντώνιος & Άννα, Γεράσιμος & Όλγα, Κωνσταντίνος Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected] -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΟΛΗ (ΕΤΩΝ 86) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Πολυξένη Τα παιδιά του: Βερονίκη & Αθανάσιος Αθανασάτος, Ιωάννης & Δανάη Μαριόλη, Ελένη Μαριόλη, Αγγελική & Φίλιππος Κατωπόδης Τα εγγόνια του: Γεώργιος, Βασιλική, Άγγελος, Πολυξένη Η αδελφή του: Ευαγγελία (χήρα) Κων. Μητροπούλου Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected] ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 26/7/2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Γλαύκου Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 82) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Τα παιδιά: Αθανάσιος & Ευαγγελία, Δημήτριος & Ευμορφία, Βασιλική Τα εγγόνια: Βασίλειος, Ελένη, Χρήστος, Ανδρόνικος, Βασιλική Οι αδελφοί Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 83 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΝΑΤΑΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ {ΕΤΩΝ 92} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΘΕΩΝΗ & ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΟΠΗ ΧΗΡ. ΧΑΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΗ ΧΗΡ. ΑΛΕΞ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, ΑΝΘΗ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Λεοντίου Ερυμάνθου, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΠΑΥΛΟΥ ΦΩΤ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 68) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΑΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΙΟΣ & ΜΙΡΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΡΕΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Λεοντίου Ερυμάνθου, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 73) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΓΑΡΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ (ΕΤΩΝ 91) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε ετήσιο μνημόσυνο την Κυριακή 26/7/2026 και ώρα 9.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΤΩΝ 73 Η σύζυγος: Κωνσταντίνα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς. -----------------