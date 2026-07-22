Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ

ΕΤΩΝ 55

Κηδεύουμε την Πέμπτη 23-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.

Η σύζυγος: Μαρία

Η κόρη του: Άννα

Οι γονείς: Άννα χήρα Γεωργ. Καπατσούλια, Ηλία και Ρένα Γιαννακοπούλου

Τα αδέλφια του: Ανδρέας, Μάριος και Άννα, Κατερίνα, Τασούλα και Μιχάλης

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------

Κηδεία

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΗΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε την Πέμπτη 23- 7-2026 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Ανδρέου Αργυράς Ρίου.

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ιερεύς),

ΜΑΡΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΤΣ. ΜΠΙΝΤΑ

ΕΤΩΝ 76

Κηδεύουμε την Πέμπτη 23- 7-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΚΩΣΤΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΗΛ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 97

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΣΣΙΕΡΗ,

ΕΥΓΕΝΙΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΚΟΣΣΙΕΡΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΒΡΑΜΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,

ΗΛΙΑΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΟΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

-------------