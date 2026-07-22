Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 55
Κηδεύουμε την Πέμπτη 23-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.
Η σύζυγος: Μαρία
Η κόρη του: Άννα
Οι γονείς: Άννα χήρα Γεωργ. Καπατσούλια, Ηλία και Ρένα Γιαννακοπούλου
Τα αδέλφια του: Ανδρέας, Μάριος και Άννα, Κατερίνα, Τασούλα και Μιχάλης
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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Κηδεία
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΗΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Πέμπτη 23- 7-2026 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Ανδρέου Αργυράς Ρίου.
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ιερεύς),
ΜΑΡΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΤΣ. ΜΠΙΝΤΑ
ΕΤΩΝ 76
Κηδεύουμε την Πέμπτη 23- 7-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΚΩΣΤΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΗΛ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 97
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΣΣΙΕΡΗ,
ΕΥΓΕΝΙΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΚΟΣΣΙΕΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΒΡΑΜΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,
ΗΛΙΑΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΟΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΘΡΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΒΙΡΓΙΝΙΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ}
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7-26 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΓΙΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ χήρα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΝΤΖΙΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.331.813 & 6978.069.382
24ωρη εξυπηρέτηση.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΤΡ. ΛΙΟΛΙΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ – ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Παρασκευή 24-7-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Η σύζυγος: Βασιλική
Τα παιδιά του: Πέτρος και Μαρία, Μαριάννα
Η εγγονή: Βασιλική-Δέσποινα
Τα αδέλφια του: Κων/νος και Φωτεινή
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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