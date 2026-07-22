Νέα προβλήματα στη Meta: Αναφορές για δυσλειτουργίες σε Facebook, Instagram και Messenger

Πριν από λίγο καταγράφηκαν εκ νέου προβλήματα σύνδεσης στις εφαρμογές της Meta, κυρίως στο Facebook, το Instagram και το Messenger.

Οι πρώτες αναφορές χρηστών εμφανίστηκαν περίπου στις 14:30 και αφορούν τόσο τις web εκδόσεις των υπηρεσιών όσο και τις εφαρμογές για κινητές συσκευές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι χρήστες, τα προβλήματα περιλαμβάνουν αδυναμία σύνδεσης στις υπηρεσίες ή σημαντικές καθυστερήσεις στη λειτουργία τους.