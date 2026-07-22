Νέα προβλήματα στη Meta: Αναφορές για δυσλειτουργίες σε Facebook, Instagram και Messenger

Οι πρώτες αναφορές χρηστών εμφανίστηκαν περίπου στις 14:30
Πριν από λίγο καταγράφηκαν εκ νέου προβλήματα σύνδεσης στις εφαρμογές της Meta, κυρίως στο Facebook, το Instagram και το Messenger.
Οι πρώτες αναφορές χρηστών εμφανίστηκαν περίπου στις 14:30 και αφορούν τόσο τις web εκδόσεις των υπηρεσιών όσο και τις εφαρμογές για κινητές συσκευές.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι χρήστες, τα προβλήματα περιλαμβάνουν αδυναμία σύνδεσης στις υπηρεσίες ή σημαντικές καθυστερήσεις στη λειτουργία τους.
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