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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Νέα προβλήματα στη Meta: Αναφορές για δυσλειτουργίες σε Facebook, Instagram και Messenger

Νέα προβλήματα στη Meta: Αναφορές για δυ...

Οι πρώτες αναφορές χρηστών εμφανίστηκαν περίπου στις 14:30

Πριν από λίγο καταγράφηκαν εκ νέου προβλήματα σύνδεσης στις εφαρμογές της Meta, κυρίως στο Facebook, το Instagram και το Messenger.

Οι πρώτες αναφορές χρηστών εμφανίστηκαν περίπου στις 14:30 και αφορούν τόσο τις web εκδόσεις των υπηρεσιών όσο και τις εφαρμογές για κινητές συσκευές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι χρήστες, τα προβλήματα περιλαμβάνουν αδυναμία σύνδεσης στις υπηρεσίες ή σημαντικές καθυστερήσεις στη λειτουργία τους.

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