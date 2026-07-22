«Ίων του Ευριπίδη: “Η ατραπός του εγώ ειμί”» στο Κάστρο της Ναυπάκτου

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Δρώντων Κάθαρσις ΑΜΚΕ, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, προσκαλούν το κοινό στην παράσταση «Ίων του Ευριπίδη: «Η ατραπός του εγώ ειμί», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 20:00 στο Κάστρο Ναυπάκτου.

Η ΑΜΚΕ «Δρώντων Κάθαρσις» παρουσιάζει μία σύγχρονη σκηνική προσέγγιση του έργου «Ίων» του Ευριπίδη, ενός από τα πιο ιδιαίτερα και ανθρώπινα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η αναζήτηση της ταυτότητας, η ανάγκη του ανθρώπου να ανακαλύψει την καταγωγή του και να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του. Μέσα από την ιστορία του Ίωνα, ενός νέου που μεγαλώνει χωρίς να γνωρίζει τους γονείς του, ξεδιπλώνεται ένα βαθιά συγκινητικό αφήγημα για την καταγωγή, την εγκατάλειψη, το τραύμα, τη μοίρα και την αναγνώριση. Ο Ίων βαδίζει μια στενή ατραπό αυτογνωσίας, όπου η καταγωγή δεν είναι μόνο αίμα αλλά συνείδηση και το «Εγώ Ειμί» δεν δηλώνει εγωισμό, αλλά την αποκάλυψη της ύπαρξης μέσα στον κόσμο και τον λόγο των θεών. Η παράσταση προσεγγίζει το αρχαίο κείμενο με σύγχρονη ματιά, διατηρώντας τον ποιητικό του χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί τη σωματικότητα, τη μουσικότητα και τον ρυθμό, ώστε να δημιουργηθεί μια ζωντανή και άμεση θεατρική εμπειρία για το κοινό.

Περίληψη έργου

Ο Ίων είναι ένα παιδί που γεννήθηκε κρυφά, μεγάλωσε χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Η Κρέουσα νέα κοπέλα τότε, βιάστηκε από τον θεό Απόλλωνα και γέννησε ένα παιδί κρυφά. Φοβήθηκε όμως και το εγκατέλειψε. Το Παιδί σώθηκε από τον ίδιο τον Απόλλωνα και το μεγάλωσε στους Δελφούς με τη φροντίδα της Πυθίας, χωρίς να γνωρίζει την καταγωγή του. Χρόνια μετά η Κρέουσα και ο σύζυγός της Ξούθος πηγαίνουν στους Δελφούς γιατί δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Ο χρησμός λέει στον Ξούθο ότι ο πρώτος που θα συναντήσει είναι ο γιός του – και αυτός είναι ο Ίων. Ο Ξούθος πιστεύει ότι είναι δικό του παιδί από παλιά περιπέτεια. Η Κρέουσα όμως δεν ξέρει την αλήθεια, ζηλεύει, θυμώνει και προσπαθεί να σκοτώσει τον Ίωνα. Στο τέλος με τη βοήθεια της Πυθίας αποκαλύπτεται η αλήθεια: Ο Ίων είναι δικός της γιός. Μάνα και παιδί αναγνωρίζονται. Παρουσιάζεται η Θεά Αθηνά συμβουλεύει την Κρέουσα να τον εγκαταστήσει στο θρόνο της Αθήνας και προφητεύει την γέννηση του Αχαιού και του Δώρου. Το έργο κλείνει με μια αίσθηση λύτρωσης.

Συντελεστές παράστασης

Μετάφραση Κειμένου: Τάσος Ρούσσος

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Ευαγγελάτου

Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Τσούμας - Σοφία Σιδηροπούλου

Μελοποίηση Χορικών: Ανδρέας Καλαντζής

Επιμέλεια Κίνησης : Ειρήνη Ευαγγελάτου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Καρασμαϊλης

Βοηθός Παραγωγής: Ιωάννα Σακούλη

Ήχος - Φως: Δημήτρης Ιωάννου

Ηχογράφηση- Στούντιο: Quarantena Studio.

Παίζουν οι:

ΚΡΕΟΥΣΑ: Μπανιά Θάλεια

ΙΩΝΑΣ: Καρασμαϊλης Δημήτρης

ΕΡΜΗΣ: Χαμηλός Σπύρος

ΞΟΥΘΟΣ: Μελίστας Νίκος

ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Κατσάμπας Γιώργος

ΔΟΥΛΟΣ: Σκαρπέντζος Δημήτρης

ΠΥΘΙΑ: Ταραμπίκου Βάσω

ΑΘΗΝΑ: Ευαγγελάτου Ειρήνη

ΧΟΡΟΣ: Σταυροπούλου Αγγέλα, Καλαντζή Αρετή, Τσιώτα Σοφία, Καραλή Μάρθα, Φούντζουλα Μαριέττα, Μπανιά Θάλεια, Φούντζουλα Μελίνα, Μπανιά Κωνσταντίνα.